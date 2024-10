Governo de Pernambuco quer expandir e modernizar rede de escolas técnicas estaduais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com um total de 58 escolas técnicas estaduais e a previsão de abrir mais 15 unidades, das quais três já estão em construção, o Governo de Pernambuco pretende reformular o currículo e adaptar a formação técnica e profissional às demandas do mercado. Um dos principais focos dos novos investimentos será a formação voltada para as profissões do futuro.

O secretário de Educação e Esportes de Pernambuco, Alexandre Schneider, destacou que, embora os cursos de gestão continuem a ser relevantes, a prioridade será expandir as opções em áreas com demanda crescente, como tecnologia e saúde. Segundo o auxiliar do Governo Raquel Lyra, o objetivo é garantir que os alunos não apenas se formem, mas também estejam aptos a se inserir no mercado de trabalho, com um currículo adaptado às necessidades regionais.

"O que estamos fazendo agora é investir nessas escolas, revisar o currículo e, em breve, vamos disponibilizar um recurso específico para que os diretores possam realizar compras que, normalmente, levariam muito tempo para serem processadas pela secretaria", disse Schneider.

O secretário estadual de Educação também anunciou que, a partir de 2025, haverá uma mudança nas escolas regulares e de ensino em tempo integral, com a implementação de um "5º itinerário", onde os alunos poderão escolher entre aprofundar seus conhecimentos nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas ou seguir um itinerário técnico.

"Nesse modelo, o aluno terá a oportunidade de cursar 2.400 horas ao longo de três anos no ensino regular, visando à preparação para um eventual ingresso na universidade. Além disso, ele poderá optar por um itinerário técnico de 1.200 horas, preparando-se assim para o mercado de trabalho. Nossa intenção é ampliar a formação técnica além das escolas técnicas", disse Alexandre Schneider, em entrevista à rádio CBN Recife, na última quarta-feira (9).

Com essas mudanças, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) vai ofertar formação continuada para os professores voltada para metodologias e pedagogias.

"A educação, tanto pública quanto privada, precisa se atualizar, especialmente quando falamos sobre o futuro do trabalho. Os jovens que estão hoje na escola não sabem quais empregos terão no futuro. Eles precisarão desenvolver habilidades como resiliência, adaptabilidade a mudanças rápidas, criatividade e capacidade de colaboração, pois o futuro será marcado por núcleos de pessoas trabalhando juntas. Como podemos ensinar tudo isso? Mudando a forma de ensinar. Não se pode ensinar alguém a ser empático, mas podemos promover situações que favoreçam o desenvolvimento da empatia, por meio de atividades específicas", exemplificou o titular SEE.

Mudanças do Novo Ensino Médio

A reestruturação do Novo Ensino Médio, instituída em 31 de julho deste ano, determina que a formação técnica e profissional tenha uma carga horária mínima de 2.100 horas para a formação geral básica, admitindo-se 300 horas destinadas ao aprofundamento de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) relacionados à formação técnica e profissional. Dessa forma, o ensino técnico passa das atuais 1.800 horas de formação geral para 2.100.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as 300 horas que poderão ser dedicadas aos conteúdos da formação geral devem abordar componentes que tenham estreita relação com a área do curso técnico ofertado. Ou seja, haverá aproveitamento de disciplinas compatíveis com o curso de formação profissional. Por exemplo, em um curso de mecatrônica, poderão ser aproveitadas disciplinas como matemática, física e química na organização do currículo.

No caso do itinerário com ênfase na formação técnica, a carga horária mínima será de 900 horas, podendo chegar a 1.200 horas — que, somadas às 2.100 horas da formação geral básica, totalizam 3.000 horas do ensino médio.

DUAS NOVAS ESCOLAS



Nesta quinta-feira (10), o Governo de Pernambuco anunciou a criação de duas novas escolas técnicas estaduais. Uma delas será inaugurada a partir da restauração do edifício do Liceu de Artes e Ofícios, um importante patrimônio histórico no Centro do Recife. A nova Escola Técnica Estadual (ETE) oferecerá cursos voltados para a Economia Criativa. Esta iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e também incluirá a requalificação do prédio anexo, situado na Praça da República.

Já a antiga Fábrica Tacaruna, que também será restaurada pelo Governo do Estado, abrigará o Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (CEFORPE). Além disso, será instalada a Escola Técnica de Hotelaria e Gastronomia de Pernambuco. O projeto arquitetônico ficará a cargo do Pontual Arquitetos e contará com um investimento de R$ 4,2 milhões, com prazo de execução de 300 dias.

A construção do CEFORPE está alinhada ao Plano Estadual de Educação (PEE), que visa ampliar o acesso e a permanência da comunidade nos processos de escolarização com qualidade. O plano enfatiza a formação permanente, inicial e continuada dos profissionais da educação. Ambas as iniciativas foram idealizadas pela Secretaria de Educação e Esportes no âmbito do programa Juntos pela Educação.