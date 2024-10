Professor de Geografia e estudantes do ensino médio desenvolvem telhados verdes em resposta aos desafios climáticos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em resposta aos inúmeros desafios climáticos vivenciados nos últimos anos, o professor de Geografia Ary Junior, junto com estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio, desenvolveu o projeto de construção de telhados verdes, que busca reduzir as emissões de gases poluentes e mitigar os efeitos do El Niño e da ilha de calor no Recife.

Os telhados verdes, não contribuem apenas para o paisagismo da cidade, eles também atuam como reguladores térmicos, diminuindo a temperatura interna dos edifícios e contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica. O projeto também foi uma forma que o professor Ary Junior encontrou de trabalhar os conceitos de Geografia, Biologia e Urbanismo de forma transversal e prática.



"Os grandes centros urbanos já estão sofrendo com o aumento da temperatura. E, como temos um processo de urbanização que ocorreu sem planejamento, as grandes cidades acabaram se expandindo de forma radical, optando por uma verticalização excessiva, com muitos prédios e edifícios, o que contribui para o surgimento das ilhas de calor", explicou o docente.

"Os alunos iniciaram o estudo sobre os gases e a presença do efeito estufa na atmosfera, que contribuem para o aumento da temperatura. Em seguida, começamos a analisar a concentração desses gases na atmosfera e seus impactos na população. Percebemos que esses gases potencializam o aumento da temperatura e, a partir desses dados, desenvolvemos um equipamento que identifica a presença deles", destacou Ary Junior.

Com o engajamento dos estudantes na busca por soluções para os problemas reais, despertando neles um senso de responsabilidade ambiental, foi instalado o telhado verde na parte superior da guarita do Colégio Santa Maria Mazzarello. Mas a ideia é de que esse projeto possa ser instalado em outros ambientes da unidade de ensino.

"Buscamos instalar na guarita da escola, pois é uma área com contato direto com uma avenida de circulação intensa de carros e pedestres. Nossa ideia é coletar os resultados dessa primeira parte do projeto, avaliando as temperaturas. A partir desses dados, queremos apresentar propostas para incentivar a instalação do telhado verde, não apenas na escola, mas também em outras áreas da cidade", afirmou o professor de Geografia.

Os telhados verdes, construídos com o apoio de toda a comunidade escolar, trazem inúmeros benefícios para o ambiente urbano - Guga Matos/JC Imagem

Crise climática é tema de debate entre jovens

O projeto de construção de telhados verdes também trouxe outro tipo de estímulo para a sala de aula, o aluno como protagonista desse processo, a partir do momento que ele sente essas mudanças no seu dia a dia, no lugar onde vive. Segundo o professor de Geografia do Colégio Santa Maria Mazzarello, os estudantes estão cientes da gravidade das mudanças climáticas e o aquecimento global, diante de fenômenos como as enchentes e incêndios florestais.

"Na nossa escola, temos disciplinas que abordam os problemas ambientais e como eles afetam nossas vidas. Antes mesmo da criação deste projeto, já tínhamos uma noção da importância desse tema por meio de diversos debates em sala de aula. Esse assunto também faz parte do meu dia a dia; vejo frequentemente reportagens sobre ele e converso em casa, mesmo que não seja tão frequentemente quanto na escola", contou a aluna Maria Luiza de Mendonça, 15 anos.

Para o aluno Pedro Miguel Silva de Lima, 17 anos, o projeto foi útil não só por incentivar o engajamento dos jovens nas causas ambientais, mas porque são temas recorrentes abordados nas provas de vestibulares. "Essa iniciativa vem também como uma alternativa para mostrar que podemos modificar nossa realidade, porque as mudanças climáticas já estão ocorrendo. Então precisamos agir agora, e nos preocupamos por não ser mais algo sobre o futuro, as mudanças já fazem parte da nossa rotina", disse Pedro.