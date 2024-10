Escola prisional de Canhotinho é a única em Pernambuco a levar prêmio sobre temática antirracista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP/PE) e a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE) registraram, nesta terça-feira (15), a premiação da proposta pedagógica vencedora do 9° Prêmio Nacional Educar com Equidade, desenvolvida pelo professor Victor Menezes, e mais 12 docentes, na Escola Estadual Monsenhor Adelmar da Mota Valença, localizada no Centro de Ressocialização do Agreste (CRA), em Canhotinho.

A instituição foi a única representante de Pernambuco entre as oito práticas vencedoras. O projeto, intitulado Educando para as Relações Étnico-raciais na Escola - por uma Educação Antirracista, envolveu todos os estudantes dos três turnos nos níveis fundamental e médio da escola – que funciona sob o regime semiaberto.

O objetivo foi atender às demandas curriculares legais nas escolas públicas e privadas acerca do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e contribuir para a sua valorização e conhecimento, reconhecendo-os como parte fundamental da identidade por meio do combate ao racismo em todas as suas dimensões. A premiação ocorreu em setembro durante o 3° Encontro: Diálogos Antirracista: Educação, Democracia e Equidade, realizado em São Paulo.

Letramento Racial

“A premiação desse projeto representou para mim o reconhecimento do trabalho desenvolvido na escola cotidianamente. A temática étnico-racial foi vivenciada de forma abrangente e sistemática envolvendo todos os professores e estudantes. O letramento racial promovido pelas ações do projeto, bem como a sensibilização sobre o racismo, são os principais resultados para a vida dos estudantes, cuja condição de privado de liberdade implica num enfrentamento contínuo de discriminações e preconceitos”, ressaltou o professor Victor Menezes, coordenador pedagógico da escola.

“A prática da educação dentro das unidades prisionais é um fator fundamental no processo de ressocialização das pessoas privadas de liberdade e um reconhecimento como esse mostra que a SEAP e a Secretaria de Educação estão preocupadas com as propostas pedagógicas e o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem”, destacou o gerente de Educação e Esporte da SEAP, Jorge Henrique. Além de Pernambuco, venceram propostas do Ceará, Bahia, Roraima, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Entre os resultados pontuados no projeto pernambucano está o letramento racial dos estudantes. Destacou-se o protagonismo de alunos em várias atividades com o reconhecimento, ainda que de forma introdutória, de questões relativas ao racismo e suas formas de manifestação na sociedade.

Como prêmio, as oito práticas vencedoras ganharam R$ 10 mil e um kit de livros sobre a temática antirracista. Atualmente, das 24 unidades prisionais existentes no Estado, 23 possuem escolas.