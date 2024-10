Como o apoio dos professores pode inspirar os estudantes a superarem seus limites

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mesmo diante das barreiras enfrentadas no cotidiano escolar, os professores e professoras desempenham um papel fundamental ao reconhecer os limites e talentos de cada aluno, oferecendo orientação e apoio. Para o jovem João Pedro Peixoto de Araújo, de 14 anos, a figura do docente foi fundamental para que pudesse superar os obstáculos que já estavam afetando a sua autoestima, já fragilizada pela timidez.

João sempre se destacou como aluno, mas, ao enfrentar cálculos e objetos geométricos do sétimo ano, acabou enfrentando dificuldades com impacto direto em suas notas. O caso de João Pedro é bastante comum e ocorrem em toda escola, mas para o professor de Matemática do Colégio GGE, Hugo Rioli, o professor desempenha a função não só de ensinar a disciplina, mas estimular os alunos a não desistirem de alcançarem bons resultados.

“Desde o primeiro exercício errado que ele me trouxe, expliquei que isso não importava. Ele passou a trazer cada vez mais exercícios e melhorou. A primeira coisa para superar qualquer matéria é entender que errar faz parte do processo. Se o professor passar essa visão ao aluno, sua atitude muda, e ele se esforça mais. É uma questão de técnica de comunicação entre os dois”, afirma Rioli. “Não podemos deixar que o erro nos paralise.”

Olimpíadas de Matemática

No entanto, Hugo nunca imaginou que a ajuda que deu a João Pedro o levaria tão longe. O aluno se inscreveu nas Olimpíadas de Matemática, que antes era seu “bicho-papão”. O resultado: este ano, conquistou medalha de ouro tanto na Etapa Regional quanto na Nacional.

João Pedro revelou que o incentivo do professor foi fundamental em sua trajetória. “Tive algumas dificuldades na matéria e fiquei inseguro. Ele me mostrou que eu podia errar. Então, comecei a fazer diversos exercícios, até de vestibulares. Mesmo errando, eu entendia as resoluções e não errava mais”, afirmou ele, que agora pediu uma lousa em seu quarto para transformar a Matemática em seu principal hobby.

A mãe, Adriana Karla Peixoto de Araújo, orgulhosa, disse que o filho se tornou um “cientista”. “Ele passa o dia todo fazendo contas. Sempre o ajudei a estudar, mas é muito bom quando esse apoio vem da escola também”, comentou.

Para aqueles que enfrentam dificuldades e desejam superá-las, João Pedro deixa um conselho: “A vida é como uma escada. Tem que subir degrau por degrau. E não desistir.” O jovem, que também tem interesse por astronomia, agora tem como foco participar de olimpíadas de conhecimento na área.