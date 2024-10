Economista Gil do Vigor promove a segunda edição do Aulão Preparatório para o Enem 2024 no próximo domingo (20)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O economista Gil do Vigor promove, no próximo domingo (20), a segunda edição do "Aulão do Vigor", no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Serão seis horas de aulas gratuitas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro.

O evento tem capacidade para 600 alunos e, segundo a organização, a programação será divulgada diretamente às escolas públicas participantes, assim como o corpo docente que estará presente no dia. Além disso, o intensivão poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal de Gil no YouTube, onde ele já apresenta o programa Matemática do Vigor.

As aulas cobrirão as principais disciplinas do vestibular, como Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

"O Aulão do Vigor é uma grande realização. Fico emocionado em ver que os alunos têm acesso a uma educação de qualidade e gratuita em um momento tão crucial como o vestibular", afirmou Gil, que é estudante de PhD em Economia na Universidade da Califórnia.

Ainda de acordo com Gil, o Enem, como principal porta de entrada para as universidades brasileiras, representa uma oportunidade significativa para milhões de estudantes, especialmente aqueles de escolas públicas, permitindo-lhes sonhar e conquistar um futuro melhor por meio da educação.

Mobilização

O Aulão do Vigor, que também conta com a participação de sua mãe, Jacira, na organização, tem como objetivo garantir acesso à educação para estudantes de escolas públicas de Pernambuco. Neste ano, Gil mobiliza novamente marcas como Brilhante e Vivo para valorizar ainda mais a educação.

"Essa iniciativa não só apoia a preparação dos alunos para o Enem, mas também reafirma a importância da educação como um agente transformador na vida das pessoas. O Enem não é apenas uma prova; é uma chave que pode abrir portas para oportunidades acadêmicas e profissionais, mudando o rumo de vidas e comunidades inteiras", destaca a organização do evento.

Além do Aulão, Gil também promove outras iniciativas educacionais, como o quadro ‘Tá Lascado’ no programa Mais Você e um novo segmento no Pequenas Empresas Grandes Negócios, onde compartilha dicas de finanças para microempreendedores.