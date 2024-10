Plataforma educacional oferece vagas para 22 cursos gratuitos em diversas áreas; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A SIEG Soluções Fiscais Estratégicas lançou a SIEG Academy, uma plataforma educacional voltada para estudantes, recém-formados e profissionais. A iniciativa oferece cursos gratuitos nas áreas de Contabilidade, Fiscal, Recursos Humanos, Administração e Marketing.



A plataforma conta com 22 trilhas de aprendizagem gratuitas, abrangendo temas como Liderança e Pessoas, Eficiência Contábil, Gestão Fiscal Estratégica e Tecnologia.

As aulas são ministradas por meio de videoaulas de curta duração, acompanhadas de materiais de apoio robustos, tudo de forma on-line. Isso permite que os participantes acessem o conteúdo de qualidade em qualquer lugar. Ao final de cada módulo, os alunos recebem certificados que validam a formação adquirida e conferem um diferencial significativo em seus currículos.

Além disso, a SIEG Academy proporciona a troca de experiências, networking e suporte mútuo. Os jovens universitários podem participar de uma comunidade de vagas e um banco de talentos, onde, após a conclusão dos cursos, seus currículos ficam disponíveis para o mercado.

"Atualmente, o mercado não encontra profissionais qualificados e comprometidos em gerar valor e transformar o ambiente de trabalho. Quem tem essa capacidade se destaca. Com a SIEG Academy, oferecemos uma oportunidade para estudantes e contadores de se capacitar com o que há de melhor em tecnologia", afirma Henrique Carmellino Filho, CEO da SIEG.

Para Renata Moura, coordenadora do projeto, a SIEG Academy une as necessidades dos estudantes com as demandas dos empresários. “Reunimos um time de professores altamente qualificados com o intuito de ir além do conhecimento acadêmico. Queremos oferecer o que a faculdade não ensina: a contabilidade na prática”, complementa.