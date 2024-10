UPE divulga concorrência do SSA3; veja quais os cursos mais disputados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou, nesta quarta-feira (16), a concorrência do Processo de Ingresso 2025 da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA). As provas das três fases ocorrerão nos dias 17 e 24 de novembro (SSA3) e 08 e 15 de dezembro (SSA1 e SSA2).

De acordo com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) , o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro é o mais concorrido do SSA, no sistema universal, com 53 candidatos por vaga.



Em segundo lugar vem o curso de Direito do Campus Benfica, com 48,60 candidatos por vaga. Os números referem-se à procura de candidatos por vaga entre não-cotistas (universal).



No sistema de cotas, considerando o somatório dos quatro estratos, o curso mais disputado foi o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro com 101 estudantes concorrendo a uma vaga, seguido do curso de Psicologia do Campus Garanhuns com 68,50 candidatos por vaga.

VAGAS

A terceira fase do SSA/2025 abrange o triênio de 2022 a 2024. Ela é destinada aos alunos regularmente matriculados em 2024, no terceiro ou quarto ano do Ensino Médio, que tenham participado de pelo menos uma das duas etapas anteriores desse triênio.

Para este ano, o número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA (com os cursos mais concorridos) e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

As vagas disponíveis serão distribuídas da seguinte forma: 60% para o Sistema Universal de Concorrência e 40% para o Sistema de Ações Afirmativas - estudantes egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, condição que deve ser comprovada no momento da matrícula.

Essas vagas referentes ao sistema de cotas, conforme consta no Manual do Candidato, serão divididas em quatro estratos:

Estrato A1: 10% (dez por cento) das vagas para estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo, devendo essa condição ser comprovada na matrícula.

Estrato A2: 10% (dez por cento) das vagas para estudantes com qualquer renda per capita, também a ser comprovada na matrícula.

Estrato A3: 10% (dez por cento) das vagas para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos, quilombolas ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo. Essa condição deve ser analisada e aprovada por uma Comissão de Heteroidentificação, além de ser comprovada na matrícula.

Estrato A4: 10% (dez por cento) das vagas para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos, quilombolas ou indígenas, com qualquer renda per capita. Assim como no Estrato A3, essa condição deverá ser analisada e aprovada pela Comissão de Heteroidentificação, além de ser comprovada na matrícula.

A UPE informa ainda que o candidato que pretende concorrer ao Sistema de Ações Afirmativas só poderá optar pelas vagas de apenas um dos Estratos. Para outras informações, os candidatos podem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico: https://processodeingresso.upe.pe.gov.br.