Preparação para o Enem 2024: dicas de especialista

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024), estudantes em todo o Brasil intensificam suas preparações para o principal exame de acesso ao ensino superior do país.



A preparação adequada nesse momento pode fazer toda a diferença para garantir o desempenho esperado.

O professor de matemática do Colégio Saber Viver, Darlan Moutinho, compartilhou dicas importantes para os estudantes nessa reta final de preparação.

Como se preparar para o Enem na reta final?

De acordo com o professor, otimizar o tempo e a energia é essencial e a revisão dos principais conceitos e fórmulas deve ser a prioridade.

"Com apenas 15 dias para o Enem, é fundamental otimizar o tempo e a energia. O foco agora deve estar na revisão dos principais conceitos e fórmulas. Use resumos e mapas mentais para revisar rapidamente os conteúdos mais importantes. Além disso, continue fazendo simulados e resolvendo provas anteriores. O importante agora é identificar e corrigir os erros. Isso vai te ajudar a ganhar confiança e melhorar a gestão do tempo", afirmou Darlan.

O professor também ressalta a importância de manter uma rotina consistente: "Não adianta sobrecarregar-se nessa fase. Divida bem o tempo entre as diferentes áreas de conhecimento, focando nas suas fraquezas. E, claro, cuide da saúde. Durma bem, alimente-se de forma equilibrada e pratique atividades físicas leves para controlar o estresse. A mente precisa de descanso também".

Quais estratégias para melhorar o desempenho nas questões de matemática?

Para melhorar o desempenho em matemática, Darlan afirma que o foco deve ser nos conceitos fundamentais que frequentemente aparecem na prova, como álgebra, geometria, estatística e funções.

O professor também recomenda o uso de simulados cronometrados: "Simule o tempo real da prova. Tente resolver 45 questões em duas horas para treinar a gestão do tempo, que é crucial no Enem. E pratique técnicas de resolução rápida, como eliminar alternativas impossíveis e fazer aproximações para acelerar os cálculos".

Outra dica importante é revisar os erros, pois evita a repetição destes no dia da prova. Participar de grupos de estudo pode reforçar o aprendizado ao discutir estratégias e explicar conceitos para os colegas.

Como se preparar mental e emocionalmente na semana anterior à prova?

Na semana anterior ao Enem, o foco deve ser o equilíbrio emocional e mental. Evite a aprendizagem de novos conteúdos complexos e consolide o que já foi estudado. Revisões leves e simulados mais curtos ajudam a manter o ritmo sem sobrecarregar.

Darlan também recomenda práticas de relaxamento: "Incorpore exercícios de respiração, meditação ou até uma caminhada leve na sua rotina. Isso ajuda a controlar a ansiedade. E não esqueça de dormir bem pois uma boa rotina de sono é essencial para que você esteja descansado no dia da prova".

Planejar a logística é outro ponto importante. Verifique o local da prova, planeje o trajeto e organize os documentos e materiais necessários com antecedência para evitar imprevistos de última hora.

Por fim, é recomendável reduzir o uso de redes sociais, especialmente se isso causar ansiedade. O foco deve ser em atividades que promovam tranquilidade e confiança.

Técnicas de revisão eficientes para os últimos dias

Para os últimos dias de preparação, a técnica de revisão ativa é uma das mais eficazes.

"A técnica de revisão ativa é uma das mais eficazes. Use mapas mentais para visualizar as relações entre os conceitos e resumos com palavras-chave para revisar rapidamente os principais tópicos. Flashcards também são ótimos para revisar fórmulas e conceitos importantes”, afirma Darlan.

A autoexplicação também é uma técnica eficaz, que consiste em explicar os conteúdos para si mesmo durante a revisão, consolidando o conhecimento de maneira mais profunda.

Revisar questões de provas anteriores para identificar padrões repetidos também é uma estratégia eficiente e pode garantir um bom desempenho na prova.