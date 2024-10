Concurso UFPE: 45 vagas com salários de até R$ 10,4 mil. Saiba detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A UFPE lançou um concurso público para os cargos de professor do Magistério Superior e da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As 45 vagas são distribuídas entre o Campus Recife, incluindo o Colégio de Aplicação (CAp), o Centro Acadêmico de Vitória (CAV), em Vitória de Santo Antão; e Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru. As inscrições continuam até o dia 5 de dezembro e o pagamento da taxa de R$ 239 deve ser efetuado exclusivamente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) – lembrando que são isentos candidatos amparados pelos Decretos nº 6.593/2008 e 6.135/2007 ou pela Lei nº 13.656/2018.

Os detalhes sobre o processo seletivo são informados no Edital nº 12, de 21 de outubro de 2024, publicado no Diário Oficial da União. As pessoas que se candidatarem precisam acompanhar as informações e regras referentes ao edital, incluindo suas retificações, alterações e informações complementares, por meio da página SigRH UFPE (acessando o “Menu Concursos”).

Este concurso tem quatro etapas obrigatórias (prova escrita, prova didática, defesa de memorial e prova de títulos) e, a critério dos centros/departamentos/núcleos, poderão ser realizadas, adicionalmente, a prova didático-prática e/ou a defesa de plano de trabalho, o que deverá ser indicado nas informações complementares ao edital. Para os concursos da carreira do Magistério do EBTT (para o Colégio de Aplicação), a realização da defesa de memorial só estará prevista nos certames abertos para ingresso no cargo isolado de professor titular-livre, regulamentado por resolução própria.

As etapas do concurso serão realizadas nos campi da UFPE no Recife, em Caruaru e em Vitória de Santo Antão. Já o procedimento de heteroidentificação (complementar à autodeclaração das pessoas como pretas ou pardas no ato de inscrição) será realizado exclusivamente no Campus Recife.

Aos candidatos negros serão reservados 20% do total de vagas, na forma do Art. 1º da Lei nº 12.990/2014. Às pessoas com deficiência serão reservadas 5% das vagas, na forma do § 2º do Art. 5º da Lei nº 8.112/1990, bem como na forma do § 1º do Art. 1º do Decreto nº 9.508/2018.

SALÁRIOS DE ATÉ R$ 10 MIL

Os salários variam de R$ 2.681,35 (20 horas/especialização) a R$ 10.481,64 (40 horas com dedicação exclusiva/doutorado).

Resumo do Quadro de Vagas por Área

Centro Acadêmico do Agreste (CAA)

Núcleo de Gestão

– Finanças, Contabilidade e Administração Geral/Contabilidade Geral e Gerencial (Adjunto A, uma vaga)

Núcleo de Formação Docente

– Física Geral e Experimental (Adjunto A, uma vaga)

Centro Acadêmico de Vitória (CAV)

Curso de Saúde Coletiva

– Saúde Coletiva / Política, Planejamento e Gestão em Saúde (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Artes e Comunicação (CAC)

Departamento de Artes

– Dança / Dança e Pedagogia (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Letras

– Estudos Hispânicos (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Biociências (CB)

Departamento de Fisiologia e Farmacologia

– Fisiologia / Fisiologia Humana (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Zoologia

– Zoologia / Ecologia Animal (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Antibióticos

– Microbiologia (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)

Centro de Ciências Jurídicas

– Direito / Direito Processual e Prática Jurídica Civil e Trabalhista (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN)

Departamento de Estatística

– Estatística (Adjunto A, duas vagas)

Departamento de Física

– Física Experimental / Física da Matéria Condensada e de Materiais Experimental; Óptica Experimental; Dinâmica Não linear, Caos e Sistemas Complexos Experimental (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Matemática

– Matemática / Combinatória (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Ciências Médicas (CCM)

Centro de Ciências Médicas

– Cirurgia / Cirurgia Vascular (Adjunto A, uma vaga)

– Neuropsiquiatria / Psiquiatria (Adjunto A, uma vaga)

– Clínica Médica / Pneumologia (Auxiliar A, uma vaga)

– Patologia / Anatomia Patológica (Auxiliar A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Departamento de Enfermagem

– Enfermagem em Saúde da Mulher (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Nutrição

– Alimentação e Dietética (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Fisioterapia

– Cinesiologia (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Ciências Farmacêuticas

– Farmácia Hospitalar e Clínica (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)

Departamento de Ciências Econômicas

– Teoria Econômica (Adjunto A, duas vagas)

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

– Contabilidade Tributária / Tributação sobre Produção, Circulação e Consumo (Adjunto A, uma vaga)

– Contabilidade Tributária / Tributação Sobre Renda e Patrimônio (Adjunto A, uma vaga)

– Sistemas de Informações Contábeis (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Educação (CE)

Departamento de Ensino e Currículo

– Ensino de Língua Portuguesa e Literatura (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)

Departamento de Antropologia e Museologia

– Museologia (Adjunto A, duas vagas)

Departamento de Sociologia

– Sociologia Geral (Adjunto A, duas vagas)

Departamento de História

– História Antiga (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Informática (CIn)

Centro de Informática

– Informática / Ciência da Computação (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Centro de Tecnologia e Geociências (CTG)

Departamento de Engenharia Mecânica

– Materiais e Fabricação / Materiais metálicos – estrutura, propriedades, processamento, caracterização e soldagem (Adjunto A, uma vaga)

– Mecatrônica / Automação e Controle (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Engenharia Cartográfica

– Cartografia e Topografia (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Engenharia Biomédica

– Engenharia Biomédica / Biopolímeros e aplicações em saúde (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental

– Engenharia Civil / Mecânica Técnica (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Energia Nuclear

– Energias Renováveis / Energia Solar (Adjunto A, uma vaga)

Departamento de Geologia

– Geologia / Geologia de Engenharia (Adjunto A, uma vaga)

Campus Recife – Colégio de Aplicação (CAp)

– Artes, Letras e Educação Física / Língua Inglesa (uma vaga)

– Artes, Letras e Educação Física / Língua Portuguesa (uma vaga)

– Filosofia e Humanidades / Atendimento Educacional Especializado (três vagas)