Cerca de 80% dos estudantes do ensino médio da Região Metropolitana do Recife pretendem fazer o Enem, revela pesquisa

A pesquisa da UniFAFIRE teve como principal objetivo compreender a intenção dos jovens dos 2º e 3º anos do ensino médio em participar do Enem2024





O Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), por meio do Núcleo de Inteligência de Mercado, divulgou nesta quinta-feira (24), uma pesquisa sobre os hábitos de estudo dos alunos no último ano do ensino médio e que pretendem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

De acordo com a instituição, o principal objetivo do levantamento foi entender a intenção dos jovens em participar da prova que é considerada maior porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Dos 600 entrevistados, matriculados em diversas escolas da Região Metropolitana do Recife (RMR), 79,5% afirmaram que farão o Enem neste ano, enquanto 20,5% disseram que não pretendem participar.



A pesquisa foi realizada com questionários estruturados, coletados por integrantes da consultoria Projetos Júnior sob a supervisão dos consultores da UniFafire. A abordagem geográfica visou alcançar uma maior heterogeneidade de perfis em relação às questões investigadas.

O estudo também mostrou o comportamento dos jovens: se realizam cursos complementares para o Enem, se estudam com livros ou apostilas físicas ou por meio de plataformas digitais, quantas horas dormem em média por dia, quanto tempo dedicam ao estudo diariamente, se possuem um ambiente tranquilo para estudar em casa.

A avaliação revelou que as mulheres foram maioria nas respostas, representando 55,2% dos entrevistados. Os estudantes de escolas públicas também foram maioria, com 70,3% das respostas. Além disso, 87% dos participantes têm menos de 18 anos e 53,7% deles estão cursando o 3º ano do ensino médio.

Segundo o Núcleo de Inteligência de Mercado, observou-se uma predominância (58,49%) entre aqueles que afirmaram pretender fazer o Enem e que estão na última série do ensino médio. Contudo, o coordenador da pesquisa, João Paulo Nogueira, destacou que 71,22% dos estudantes que estão na 2ª série do ensino médio pretendem fazer o o exame como uma forma de adquirir experiência - os chamados de treineiros.

Cursos preparatórios

Quando questionados sobre a realização de cursos preparatórios, 26,2% afirmaram que fazem aulas complementares; entre estes, cerca de 55,2% são de escolas privadas e 44,8% de escolas públicas, evidenciando um equilíbrio entre as redes. "É importante notar a evolução no número de estudantes de escolas públicas que têm acesso a cursos complementares", afirmou o coordenador.



A pesquisa também constatou que a maioria dos estudantes (58,5%), independentemente do gênero, prefere utilizar plataformas digitais para a preparação para o Enem. A maior parte dos entrevistados, cerca de 38%, dedica entre 1 e 2 horas diárias aos estudos; 23,3% dedicam de 2 a 4 horas; e 14,5% estudam mais de 4 horas. No entanto, aproximadamente 24,2% dos entrevistados afirmaram não ter uma rotina diária de estudos.