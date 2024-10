Rumores sobre mudança no fardamento da rede pública de Pernambuco geram polêmica. Veja possível novo modelo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A possível mudança no fardamento da rede pública de ensino de Pernambuco voltou a repercutir nas redes sociais. O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) publicou um vídeo, nessa quarta-feira (23), em que alunos desaprovam a camisa que seria a nova farda. Ele destacou ainda que essa camisa não poderia ser utilizada pelos alunos em 2026, por se tratar de um ano eleitoral e por conter o slogan da atual gestão.

Mas a troca do uniforme escolar não é uma novidade. Há um mês, a página pernambucana Brega Bregoso, que possui mais de 2,9 milhões de seguidores no Instagram, levantou a questão sobre a possível mudança na farda, que se popularizou na internet, nos últimos três anos, por meio de vídeos de estudantes fazendo dancinhas ao ritmo do brega funk, na rede TikTok.

Na publicação do dia 23 de setembro, a governadora Raquel Lyra aparece ao lado de uma estudante, segurando uma camisa que mantém os detalhes nas cores da bandeira de Pernambuco, mas altera o brasão para a atual logomarca do governo e insere a frase "Estado de Mudança". Além disso, a gola e as mangas mudam para a cor azul no novo modelo.

A maior parte dos 13,7 mil comentários feitos nessa publicação eram de críticas a possível nova farda. Frases como: "Ela vai estragar a farda mais bonita do Brasil", "Pernambuco tem a bandeira e a farda mais bonita do Brasil, faz isso não", e "Uma farda estudantil não pode levar o nome da gestão, a farda tem que levar o nome do Estado e seu brasão", foram algumas das escritas pelos usuários.



O uniforme escolar da rede pública ultrapassou, inclusive, as barreiras do Estado. No ano passado, o cantor alemão Silez incorporou essa farda no clipe "Karneval", uma homenagem ao carnaval pernambucano. Essa escolha, defendida pela produtora cultural Rafaela Rodrigues, que buscou destacar o brega funk como uma expressão autêntica da cultura nordestina, além de representar o Estado.

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) para questionar se há previsão de mudanças no fardamento dos estudantes matriculados na rede pública estadual. De acordo com a pasta, não haverá mudanças e "o fardamento permanecerá o mesmo em 2025".

Diante da repercussão,a SEE-PE publicou um esclarecimento nas redes sociais, reiterando que não haverá nenhuma mudança. Sobre os questionamentos a respeito da camisa que aparece na foto com a governadora, a pasta explicou que a peça, na verdade, foi um presente entregue à governadora durante o Encontro de Gestores, realizado em Porto de Galinhas, no munícipio de Ipojuca, em março deste ano.



FARDAMENTO SERÁ PRODUZIDO NO AGRESTE

Em maio, a governadora Raquel Lyra sancionou a Lei.18.531, que instituiu o Programa de Desenvolvimento do Polo de Confecções do Agreste - PE Produz Polo de Confecções. A legislação prevê a aquisição pelo Governo do Estado de fardamentos e alguns tipos de materiais escolares das empresas da área têxtil da região.

Agora, o Poder Executivo Estadual, no Edital de Chamamento Público para os credenciamentos, poderá reservar 50% do total de itens a serem adquiridos para aquisição preferencial de microempresas e empresas de pequeno porte do Polo de Confecções do Agreste. Além disso, haverá a possibilidade de apresentação da certidão de regularidade fiscal estadual apenas quando ocorrer a efetiva contratação.

O PE Produz Polo de Confecções considera as empresas que tenham a matriz estabelecida nas cidades da Região de Desenvolvimento Agreste Central - RD 08 (Agrestina, Alagoinha, Altinho, Barra de Guabiraba, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Cupira, Gravatá, Ibirajuba, Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, Pombos, Riacho das Almas, Sairé, Sanharó, São Bento do Una, São Caetano, São Joaquim do Monte e Tacaimbó) e da Região de Desenvolvimento Agreste Central - RD 09 (Bom Jardim, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, João Alfredo, Limoeiro, Machados, Orobó, Passira, Salgadinho, São Vicente Férrer, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertente do Lério e Vertentes).