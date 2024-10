Enem 2024: saiba o que é e como fazer a declaração de comparecimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A declaração pode ser solicitada por vestibulandos que precisam justificar ausência no trabalho, como forma de garantir a participação no Enem.

A declaração de comparecimento é um documento fornecido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, que comprova a presença do candidato nos dias de prova.

Essa declaração pode ser solicitada por estudantes e vestibulandos que precisam justificar ausência no trabalho ou em outras atividades e provar que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como emitir a declaração de comparecimento?

A emissão da declaração é simples e acontece na Página do Participante. O candidato deve solicitar o documento e entregar aos fiscais de sala antes do início da prova, preferencialmente no momento em que apresenta seu documento de identidade.

Esse documento confirma e sua presença no exame e serve para justificar a ausência em locais que exijam essa comprovação. Após isso, você deve guardá-la no envelope porta-objetos.

É importante lembrar que o Inep não disponibiliza a Declaração de Comparecimento após a aplicação de cada dia de provas.

Para o segundo dia de aplicação do exame, o documento volta a ficar disponível para impressão na página do participante.

Quais dias solicitar a declaração

A declaração pode ser solicitada dias antes das provas do Enem 2024. A data ainda será divulgada pelo Inep. O primeiro documento vai estar disponível dias antes da primeira aplicação. O procedimento é repetido para a segunda prova.

Calendário Enem 2024