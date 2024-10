Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) promove, de 29 de outubro a 1° de novembro, a 9ª edição do Brain Connection, considerado o maior congresso internacional de educação no Brasil. O evento será realizado em parceria com a PHD em neurociências, psicanalista, psicopedagoga e professora, a mineira Ângela Mathylde Soares. A programação apresenta várias temáticas sobre como propiciar um ensino de qualidade, inclusive, incluindo uma versão estendida, completamente online, com mais de 50 palestras, ao vivo, no dia 10 de novembro.

O tema da 9ª edição envolve a neurociência e aprendizagem, debatendo sobre as novidades e tendências em transtornos, como espectro autista (TEA), síndrome de down, importância de equipes multiprofissionais e inclusão geracional, lançando livros para professores e apresentando novas pesquisas e destacando os fatores comprometedores da qualidade de vida e saúde mental, protocolos de ação e estudos sobre bullying, estresse, sono e alienação parental com as respectivas consequências escolares.

O conteúdo ainda mantém o exclusivo espaço “Brain Connection Kids” com cursos e oficinas para a prática de aprendizagem do evento sob supervisão, envolvendo crianças, pais, responsáveis e participantes em contação de histórias e jogos, entre outras atividades lúdicas. “As técnicas ensinadas pelos palestrantes desenvolvem habilidades, com enfoque prático e lúdico, usando a música, leitura e brincadeiras, entre outras dinâmicas”, afirma Ângela Mathylde.

Ainda segundo a PHD em neurociências, "trabalhar com a educação significa lidar com várias necessidades e possuir diversos conhecimentos para proporcionar a diversidade e inclusão necessárias em sala de aula".

Recife recebe 9ª edição do congresso Brain Connection - divulgação Recife recebe 9ª edição do congresso Brain Connection - divulgação

O Brain Connection é um congresso científico educacional para ampliar o processo de inclusão, promovendo igualdade, solidariedade e equidade, visando os profissionais da área da educação e saúde, pais e responsáveis.

O evento foi idealizado e promovido pela European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS+ -Plano de Ação da Comunidade Europeia para a Mobilidade de Estudantes Universitários) e, no Brasil, há nove anos, já é promovido por Ângela Mathylde Soares, reconhecida referência brasileira em educação.

As inscrições já estão abertas pelo site brainconnection.com.br, e, nesse mesmo site, ainda é possível conhecer a programação completa com as palestras de especialistas do Brasil e Europa, como Marta Relvas; Renata Aguilar; Jalmíris Reis Simão; Jaime Zorzi; Ivan Capelatto; Jojemima Lucena; Amélia Mattar; Igor Capelatto: Viviane Louro; Monique Beltrão; Inez De Lucca; Donalda Baeta; Tânia Queiroz; Fernando Cavalli: Júlia Costa; Thiago Lima; Fernando Capovila e Luís Miguel Neves, entre mais de 50 outros especialistas.