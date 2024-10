Carteira de estudante falsificada: descubra se o seu documento é verdadeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma carteira de estudante falsificada pode causar problemas para os alunos, como a invalidez do direito à meia-entrada para participar de eventos e descontos em serviços.

Recentemente, na última sexta-feira (25), a Polícia Civil de Pernambuco desarticulou uma organização criminosa que falsificava carteiras de estudantes no estado.

O uso de documentos falsificados pode resultar em sanções, incluindo multas, processos judiciais para quem tenta emitir ou vender o documento falso.

Como identificar se a carteira de estudante é verdadeira?

Verifique os dados pessoais:

Certifique-se de que todos os dados correspondem exatamente às suas informações pessoais, como nome, data de nascimento e instituição de ensino. Pequenos erros são comuns em documentos falsificados.

Observe os elementos de segurança:

As carteiras de estudante legítimas geralmente possuem elementos de segurança, como hologramas, QR codes, números de série e marcas d'água, que garantem sua autenticidade.

Valide a Carteira de Identificação Estudantil (CIE):

É possível verificar a autenticidade de uma Carteira de Identificação Estudantil (CIE) das seguintes formas:

Mediante validação do número do registro da CIE.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, você pode checar a validade da sua carteira de estudante pelo site Meia Entrada, https://www.meiaentrada.org.br/validador;



Ou também, de acordo com a União Nacional dos Estudantes (UNE), pelo site https://www.documentodoestudante.com.br/validador/.

Em ambos os casos acima, será necessário informar o código de uso, presente na sua carteira de estudante, e a sua data de nascimento.

Além disso, outras características também podem ser observadas para garantir sua autenticidade:

Cartão do tipo PVC: Material resistente e durável.



Fundo de tramas com efeito anti-scanner: Ajuda a dificultar a reprodução não autorizada.



Impressões de textos em microletras: Um elemento de segurança que exige lupa para leitura.



Tinta sensível à luz ultravioleta e infravermelha (opcional): Presente em algumas versões, é detectada apenas com o uso de luzes específicas.

Itens de segurança da Carteira de Identificação Estudantil (CIE):

Itens de segurança na carteira de estudante oficial - DIVULGAÇÃO / MEIA-ENTRADA

Por questões de segurança, o layout e posicionamento dos itens de segurança são alterados anualmente.

As entidades nacionais de representação estudantil publicam, por volta do dia 1º de dezembro do ano anterior, as características físicas e visuais do Padrão Nacional da Carteira de Identificação Estudantil (CIE).

Esse padrão deve ser seguido por todas as entidades estudantis que emitem a carteira para garantir consistência e segurança.

Validade e ano letivo: A carteira deve exibir o ano letivo para o qual ela é válida. Geralmente, as carteiras de estudante têm validade de um ano e devem ser renovadas anualmente.

Emissor autorizado: Somente entidades credenciadas, como associações de estudantes reconhecidas, têm autorização para emitir carteiras de estudante.

Sempre procure as fontes oficiais de emissão e desconfie de valores abaixo do normal.

Consequências do uso de carteira de estudante falsificada

Utilizar uma carteira de estudante falsificada é considerado crime de falsidade ideológica, podendo resultar em sanções legais para o portador, como processos e até prisão, dependendo do país.

Além disso, pode prejudicar a reputação do estudante em sua instituição e em futuros processos seletivos, tanto acadêmicos quanto profissionais.

Estudantes prejudicados

Muitos estudantes se sentiram lesados ao verificar a veracidade do documento. Maria Eduarda, estudante de Jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) contou:

"em nenhum momento eu desconfiei da veracidade do documento até saírem as notícias, fiz a carteira na Sede da UNE na Avenida Conde da Boa Vista e acreditei que lá estaria isenta de sofrer um golpe. Quando recebi o link do validador de segurança através de outros estudantes da Universidade para verificar a veracidade da carteira fiquei incrédula que minha carteira constava como inválida".

A estudante de graduação Letícia Mendes, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), deseja justiça:

"Eu me senti lesada e enganada porque foi um serviço ofertado dentro da própria universidade, em que a gente acreditava que seria seguro. Espero que as medidas sejam tomadas para os alunos não possam se prejudicar".

Nota da União Nacional dos Estudantes

A UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES vem a público informar que tomou conhecimento das investigações que apontam a ocorrência de falsificação do Documento Nacional do Estudante - DNE no Estado de Pernambuco.

A entidade aguarda a conclusão das investigações para adotar as medidas judiciais cabíveis em face dos seus possíveis autores.

A UNE esclarece também que os seus documentos oficiais são emitidos exclusivamente através do endereço www.documentodoestudante.com.br desde 2016, cumprindo todos os requisitos do Padrão Nacional imposto pela Lei nº 12.933/2013 e seu Decreto Regulamentador.

A UNE se coloca à disposição das autoridades policiais que investigam o caso para contribuir com o que for necessário visando a apuração destas graves denúncias e seus responsáveis, para que casos como este – frequentemente denunciados pela entidade - não se repitam, prejudicando a um só tempo não apenas os estudantes diretamente afetados como, principalmente, a credibilidade de um documento fruto da luta do movimento estudantil por mais acesso à cultura, lazer e ao entretenimento.