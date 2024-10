Cupom em transporte por aplicativo é disponibilizado para estudantes que farão o Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Estudantes que realizarão o Enem no próximo dia 3 podem resgatar cupons em aplicativo de transporte para ir até os locais de prova

O primeiro dia de provas do Enem será neste domingo (3). As aplicações continuam na semana seguinte, também no domingo (10).

Um dos maiores medos dos candidatos é chegar atrasado e não conseguir realizar o exame. Pensando nisso, a Estácio lança a ação "Carona Estácio" em todo Brasil, para auxiliar os estudantes no dia da prova.

Cupom em aplicativo

A instituição oferece um cupom de R$15, que pode ser utilizado no próximo dia 3 de novembro para facilitar o deslocamento, via Uber, até o local de aplicação.

Dependendo da distância, a corrida pode até sair de graça. Para resgatar o cupom, basta se cadastrar no site da campanha.

Após o registro na plataforma, será liberado um cupom por CPF. A quantidade é limitada e os vouchers estarão ativos a partir das 10h, perdendo a validade às 21h do dia 3/11.