Enem 2024: dicas para controlar a ansiedade na hora da prova

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, estar com o conteúdo em dia é primordial, mas existem outros fatores importantes

Há menos de uma semana do primeiro dia de provas do Enem, os estudantes têm organizado, além de revisões, estratégias para se sair bem no exame. Um dos fatores determinantes é a saúde mental no momento da prova.

A ansiedade, muitas vezes, é a principal vilã na hora de realizar provas, até mesmo quem estudou bastante pode sair prejudicado se não tiver inteligência emocional para concluir o exame.

Dicas para manter a calma e controlar a ansiedade

Pratique a respiração profunda: respirações lentas e profundas ajudam a reduzir o estresse, diminuindo a frequência cardíaca e aumentando o foco. Inspire contando até quatro, segure por quatro e expire por quatro.

Use a técnica de aterramento: fique atento ao presente ao observar cinco coisas ao seu redor, quatro sensações do corpo, três sons, dois cheiros e um gosto. Isso ajuda a perceber o ambiente e reduzir a ansiedade.

Controle o ritmo de resposta: reserve um tempo inicial para ler a prova de forma tranquila. Comece pelas questões mais fáceis para ganhar confiança e só depois passe para as mais complexas.

Tenha uma estratégia de prova: planeje o tempo que dedicará a cada seção e tente seguir esse plano, usando o relógio como referência para não se perder.

Evite comparações com outros candidatos: concentre-se em seu próprio desempenho e não se preocupe com o que os outros estão fazendo ao seu redor.

Durma bem na véspera: o sono é essencial para a memória e para o controle emocional, então evite revisar conteúdos na noite anterior e priorize uma boa noite de sono.

Local de prova do Enem

Os locais de prova já foram liberados e estão disponíveis para consulta no portal do participante. Ao acessar a página do participante e fazer login, é possível encontrar o cartão de inscrições que contem todas as informações necessárias, inclusive local de realização das provas e endereço.

Certifique-se de conhecer o local antecipadamente para evitar imprevistos nos dias do Enem, que serão 3 e 10 de novembro.