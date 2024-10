Estudante pernambucana consegue arrecadar dinheiro para estudar nos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após apelo no O Povo na TV, da TV Jornal, a jovem alcançou a meta e confirma que valor arrecadado garante sua vaga em universidade estadunidense

A estudante Bianca Beatriz, de 18 anos, moradora do Cabo de Santo Agostinho, no litoral Sul de Pernambuco, teve sua história contada no programa O Povo na TV, da TV Jornal na última segunda-feira (28).

A jovem precisava arrecadar mais de 100 mil reais até esta sexta (1º), para garantir a bolsa de estudos que conquistou em universidade norte-americana.

Apesar de ter passado no processo seletivo da instituição, a faculdade custeia 10 mil doláres por ano de estudo, o restante precisa ser arcado pela estudante.

Após apelo no programa, Bianca conseguiu arrecadar a quantia de R$ 133.128,21 antes do prazo final. O apoio veio de doações de centenas de pessoas.

Mobilização

Em um vídeo enviado à TV Jornal, Bianca compartilhou sua emoção e gratidão com todos que participaram dessa campanha.

“Quero agradecer a todos que compartilharam e que me deram a mão, a cada um que depositou”, declarou

Segundo a estudante, o valor arrecadado não só garante sua vaga na universidade norte-americana como também cobre despesas essenciais, incluindo o visto estudantil, necessário para dar início a essa nova fase.

A trajetória de Bianca, marcada pela dedicação aos estudos cativou muitas pessoas nas redes sociais. As doações foram feitas diretamente para o pix da estudante.

Sonho prestes a começar

Depois de negativas e uma longa busca, a jovem foi aceita em seis universidades dos EUA, tornando-se a primeira pernambucana e a primeira mulher brasileira a conquistar essa bolsa na instituição de ensino escolhida.

Com o valor assegurado, a jovem agora pode se concentrar na próxima fase e iniciar sua graduação em Administração de Empresas fora do País.

VEJA NO VÍDEO: Bianca Beatriz agradece mobilização para arrecadar valor necessário