Pode usar relógio no Enem? Veja regras sobre controle de tempo na prova

O controle do tempo é muito importante para a prova, que possui 90 questões em cada dia. Contudo, é preciso ter atenção às regras do Inep

O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das etapas mais importantes para os estudantes brasileiros que buscam ingressar no ensino superior. O enem 2024 acontece nos próximos domingos, 03 e 10 de novembro.

Realizado anualmente, o exame exige atenção redobrada dos candidatos, não apenas em relação ao conteúdo abordado nas provas, mas também às normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Uma das principais dúvidas que surgem entre os candidatos é sobre o uso de relógios durante a prova. Confira abaixo o que diz o Inep sobre o assunto.

Pode usar relógio no Enem?

Não! O Inep proíbe o uso de relógio durante as provas do Enem. Os fiscais de sala são responsáveis por controlar o tempo da prova, atualizando os candidatos a cada meia hora através de um painel visível na frente da sala.

Celulares e eletrônicos



Além de relógios, é estritamente proibido estar com:

Celulares;

Smartphones;

Tablets;

Calculadoras programáveis;

Smartwatches.

Caso um candidato leve um desses dispositivos ao local de prova, ele será obrigado a desligá-los e guardá-los em um saco plástico lacrado, fornecido pelos fiscais.

A violação dessa regra pode resultar em desclassificação do candidato.

Organize-se

Para evitar contratempos no dia do Enem, é recomendável que os candidatos organizem seus materiais com antecedência.

Além de checar a documentação necessária, como o cartão de inscrição e um documento de identidade válido, é importante se certificar de que não há nenhum dispositivo eletrônico em sua posse.

Mantenha a calma

Durante a prova, o controle do tempo é essencial. Fique atento às atualizações dos fiscais e, caso tenha dúvidas sobre o cronograma, não hesite em perguntar.