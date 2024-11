Veja a lista dos novos professores nomeados pelo Governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco nomeou, na manhã desta quinta-feira (31), 1.956 novos professores da educação básica. As nomeações já foram publicadas no Diário Oficial do Estado.

As demais serão feitas nos dias 15 (1.609 professores) e 30 (1.036 professores) de novembro. Ao todo, serão nomeados 4.601 novos profissionais, que irão atuar nas escolas da rede estadual de ensino.

A iniciativa acontece após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) de que a gestão deveria nomear, até o fim do ano, os professores que foram aprovados em concurso público realizado em 2022.

Como consultar a lista de nomeados?

Os aprovados são professores de várias disciplinas e as nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (31).

Confira a distribuição dos servidores pelos municípios pernambucanos:

Lista de novos professores da educação básica Pernambuco

Cronograma de convocações:

1ª Convocação: 30/10 – 1.956 professores

2ª Convocação: 15/11 – 1.609 professores

3ª Convocação: 30/11 – 1.036 professores

Nomeação de novos professores no estado

“Nós estamos trabalhando firme para melhorar a educação de Pernambuco. Já nomeamos mais de cinco mil profissionais da educação desde o início da gestão", anunciou a governadora Raquel Lyra.

Ela também destacou o investimento na educação do estado e importância dos profissionais nas salas de aula:

"Até o fim do ano, chegaremos a nove mil nomeações, que se juntam ao investimento de R$ 5,5 bilhões que estamos fazendo através do Juntos pela Educação. É garantindo mais professores nas escolas estaduais, a permanência do aluno na sala de aula e um ensino de qualidade que iremos transformar a história da educação no nosso Estado".

Secretaria de Educação e Esportes

Com a posse desses novos servidores, a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) chegará a 9.218 nomeações de professores em pouco menos de dois anos de nova gestão, superando as 2.907 vagas previstas no edital.

“Ficamos felizes em divulgar esse cronograma e em saber que há tantos profissionais da educação que querem fazer parte da nossa rede e, sobretudo, têm o interesse de ajudar a fazer essa rede crescer com qualidade", pontuou o secretário de Educação e Esportes, Alexandre Schneider.

Ele também garantiu que não haverá escolas sem professores: "o compromisso do Governo de Pernambuco é convocar os profissionais aprovados até que não haja lacunas. E que cada professor esteja atuando na sua área de formação”.

Desde 2023, já foram nomeados 7.081 novos profissionais para diferentes setores. Destes, 5.908 são de quadros da Secretaria de Educação e Esportes, entre professores, analistas e assistentes.