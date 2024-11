Bolsas de estudo em tecnologia: mais de 200 estudantes serão beneficiados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A parceria entre o Banco do Nordeste, Porto Digital e Prefeitura do Recife visa promover a formação e a permanência de jovens em cursos de tecnologia

O Banco do Nordeste (BNB), a Prefeitura do Recife e o Porto Digital assinaram um convênio na manhã desta segunda-feira (4) que vai garantir bolsas de estudo para 283 jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O projeto foi batizado de "Ticket de Embarque Fase 2", já que as bolsas são direcionadas para estudantes do projeto "Embarque Digital" da Prefeitura do Recife.

A assinatura do convênio contou com a presençado presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena; e o secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio.

Quem pode participar?

O projeto contempla a concessão de bolsas de permanência no valor de R$ 260 mensais, com duração de 12 meses, direcionadas a jovens matriculados nos primeiros períodos dos cursos de tecnologia do programa Embarque Digital, que não estejam exercendo atividades remuneradas.

Além do suporte financeiro, a parceria oferece acesso a 100 horas de mentoria e 16 oficinas temáticas. Essas atividades visam proporcionar formação técnica e comportamental, preparando os estudantes para os desafios do mercado de trabalho em tecnologia da informação (TI).

"Queremos que esses estudantes não apenas concluam seus cursos, mas que saiam preparados para enfrentar os desafios do mercado de tecnologia,” afirmou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

A iniciativa também vai selecionar 80 estudantes para uma formação técnica aprofundada, que incluirá workshops e orientações práticas de desenvolvimento profissional.

O projeto “Ticket de Embarque Fase 2” contará com um investimento total de R$ 1,2 milhão, sendo R$ 1,06 milhão oriundos do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), administrado pelo Banco do Nordeste.