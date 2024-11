Prefeitura do Recife investe em novo Complexo Educacional no bairro da Mustardinha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A obra conta com investimento de R$ 5 milhões e será o segundo Centro de Referência da Primeira Infância do Recife (CRIAR), além de ser creche escola

O bairro da Mustardinha será o lbairro do segundo Complexo Educacional que abrigará a nova Creche Escola Municipal da Mustardinha e o Centro de Referência da Primeira Infância do Recife (CRIAR).

O projeto inclui a recuperação do casarão histórico do Engenho do Mocotó, totalizando um investimento de R$ 5 milhões.

As vagas serão ofertadas a partir desta terça-feira (5), para o primeiro semestre de 2025. Na tarde desta segunda-feira (4), o prefeito do Recife, João Campos, acompanhado pelo Secretário de Educação, Fred Amancio, vistoriou a obra.

“Voltei para vistoriar as obras do Complexo Educacional da Primeira Infância da Mustardinha, com o segundo CRIAR do Recife e a Creche Escola da Mustardinha Para além da parte estrutural, estamos falando de uma creche que terá o dobro do número de vagas, 260 no total", afirmou o prefeito durante a vistoria.

Estrutura do Complexo Educacional

A Creche Escola da Mustardinha será construída em um terreno de 1.665,17 m², com uma área total de construção de 911,04 m².

O espaço terá a capacidade de receber cerca de 240 estudantes e poderá receber desde o berçário até o Grupo V (eatpa da alfabetização).

“Nós estamos tendo a oportunidade de reformar esse casarão e transformá-lo no Centro de Referência à Primeira Infância, nosso segundo CRIAR, assim construindo um grande complexo aqui na Mustardinha”, destacou o secretário Fred Amancio.

Imagem: estrutura interna do novo complexo educacional da Rede Municipal de Ensino do Recife, na Mustardinha. - Marlon Diego/Prefeitura do Recife Imagem: estrutura interna do novo complexo educacional da Rede Municipal de Ensino do Recife, na Mustardinha. - Marlon Diego/Prefeitura do Recife

Foco na primeira infância

O CRIAR, além dos atendimentos convencionais, abrigará também bloco administrativo da creche. Este é o segundo prédio do Centro de Referência da Primeira Infância construído no Recife.

O primeiro, localizado na Madalena, na Zona Norte da cidade, foi inaugurado este ano, em junho, durante a programação da Semana do Bebê 2023.

O espaço é voltado para o desenvolvimento da criança, com foco na primeira infância, e oferece atividades lúdicas e interativas, para além dos processos educacionais comuns.

“É um conceito novo que estamos trazendo para estimular o desenvolvimento, a criatividade e o brincar da criança”, disse Luciana Lima, Secretária Executiva da Primeira Infância.