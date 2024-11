Prefeitura do Recife inicia Matrículas 2025 para estudantes novatos com ampliação de 32% nas vagas de Educação Infantil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, inicia, nesta terça-feira (5), a partir das 8h, a primeira etapa do processo de matrículas da Rede Municipal de Ensino da capital pernambucana para estudantes novatos. A lista para a consulta de vagas por localização já se encontra disponível.

É importante esclarecer que os estudantes já matriculados na rede possuem vaga garantida para o próximo ano letivo, não necessitando se inscrever novamente. “As vagas disponíveis agora são direcionadas apenas para novos alunos, e precisamos ressaltar essa informação”, comentou Fred Amancio, secretário de Educação do Recife.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino do Recife conta com aproximadamente 106 mil estudantes, distribuídos em 411 unidades de ensino, divididas entre escolas e creches. Para o ano letivo de 2025, estão sendo ofertadas 23.570 vagas para os candidatos que desejam ingressar nas escolas e creches da rede do Recife, o que representa um aumento de 17% em comparação as vagas disponibilizadas no ano anterior.

Do total de vagas disponibilizadas para estudantes novatos no próximo ano, 11.549 são para a Educação Infantil (creche e pré-escola), etapa de ensino que registrou um crescimento de 32% na oferta de vagas em relação ao ano precedente, 7.222 para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, 922 para o Ensino Fundamental Anos Finais e 3.748 para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Processo dividido em etapas

Este primeiro momento corresponde a etapa da realização dos cadastros, que podem ser feitos até o dia 6 de dezembro, exclusivamente pela internet, através dos sites www.matriculaonline.recife.pe.gov.br e www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br, ou pelo Conecta Recife.

Para auxiliar os pais e responsáveis que não possuem acesso à internet, a Secretaria de Educação do Recife tem implantado, ao longo dos últimos anos, polos especiais distribuídos por toda a cidade. Este ano, 77 polos contam com equipamentos e agentes de apoio, profissionais que irão ajudar as famílias no momento da inscrição.

Para o ano letivo de 2025, as novidades destes polos contemplam, além das escolas e Unidades de Tecnologia (UTECs), os Centros POP, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), os Centros Comunitários da Paz (Compaz), as Unidades de Abrigos Temporários (UAT), o Centro Administrativo Pedagógico (CAP), o Centro de Tecnologia (CETEC), a Unidade de Atendimento Social e Emocional (UASE).

Os endereços dos pontos de apoio estão disponíveis no site Matrícula Online e no Conecta Recife.

Implantada no ano anterior, a Caravana da Matrícula irá circular em diferentes locais da cidade para auxiliar os pais e responsáveis que estejam com dificuldades em realizar o cadastro do estudante. A Caravana conta com o apoio dos caminhões itinerantes da Primeira Infância da Secretaria de Educação do Recife, sinalizados e com profissionais autorizados para dar suporte à população.

Creche da prefeitura do Recife. - Paulo Melo/PCR.

Próximos passos

Após a finalização do cadastro, os pais e responsáveis devem ficar atentos aos próximos passos. Após o período de cadastro, o sistema de matrícula efetua a distribuição das vagas conforme as opções registradas pelos pais ou responsáveis.

O secretário Fred Amancio explicou que, neste ano, o sistema foi aprimorado para ajudar intuitivamente os usuários a escolherem as melhores opções para garantir uma vaga, por meio de sugestões automáticas baseadas na localização. No entanto, ele ressalta que a decisão sobre a prioridade entre as unidades selecionadas caberá aos usuários, e não ao sistema.

No caso das vagas em creches, o sistema de matrícula prioriza as crianças mais vulneráveis, utilizando critérios de priorização que recebem pontuações específicas. Famílias registradas no CadÚnico, bem como aquelas em situação de pobreza e extrema pobreza, recebem uma pontuação maior no sistema.

Outra novidade deste ano é que as crianças que permaneceram na lista de espera em anos anteriores também serão consideradas nos critérios de priorização, embora com uma pontuação inferior.

No período de 9 a 27 de dezembro de 2024, as famílias dos estudantes precisam realizar a “aceitação da vaga” na escola ou creche selecionada. Além do site oficial, a confirmação poderá ser feita também via whatsapp - para os que informarem o contato celular no ato do cadastro. Os pais ou responsáveis irão receber mensagens pelo aplicativo para que confirmem o interesse pela vaga, por isso é fundamental que o número cadastrado seja válido.

Última etapa

A última etapa da matrícula, que corresponde ao período de efetivação da vaga, será realizada de 6 a 17 de janeiro de 2025.

Para a confirmação da matrícula do estudante novato, os pais ou responsáveis devem apresentar a seguinte documentação: CPF do estudante, cópia da certidão de nascimento, cópia da carteira de vacinação, cópia do cartão do SUS, cópia do comprovante de residência atualizado e com o CEP, cópia do NIS do estudante, duas fotos 3x4 recentes e iguais, documento de transferência da unidade educacional de origem, comprovante do tipo sanguíneo e do fator RH do estudante e documentos comprobatórios das condições complementares informadas no ato de inscrição.

Em caso de dúvidas, o serviço de atendimento telefônico estará disponível através do 0800.200.6565. O canal funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h, até o dia 17 de janeiro.

Infância na Creche

No Recife, a fila de espera por uma vaga em creche corresponde a 3.600 crianças. Como o processo de matrículas 2025 só será concluído em janeiro, ainda não dá para prever se estas crianças serão contempladas.

No entanto, a Prefeitura do Recife, afirma que em pouco mais de três anos e meio, a Rede Municipal de Ensino já registra um aumento de aproximadamente 142% no número de vagas, saindo de 6.439 em 2020 para 15.582 em 2024.

"Até o final deste ano, serão investidos mais de R$ 150 milhões para a criação de novas oportunidades nesta etapa de ensino. Também ocorreu uma expansão das vagas de pré-escola, saltando de 13.224 para 16.981, um crescimento de 28,4%", indicou a Secretaria de Educação.