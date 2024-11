Enem 2024: Primeiro dia de provas teve abstenção de 26,6% dos participantes; confira balanço divulgado pelo MEC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dos mais de 4,3 milhões de inscritos aptos a realizar as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (3), 26,6% dos participantes se ausentaram. Os dados preliminares foram apresentados pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Manuel Palácios.

"Há uma redução um pouco menor em comparação a 2023, que foi de 28,1% – das 3,9 milhões de inscrições confirmadas – e essa taxa tem sido mais ou menos a média dos últimos anos", afirmou Santana. "Antes de 2023, observávamos um declínio no número de inscritos, mas agora estamos retomando o crescimento. São quase 1 milhão a mais se compararmos 2022 [3,4 milhões] a 2024", completou.

O ministro da Educação, durante a coletiva realizada em Brasília após a finalização do primeiro dia de provas, afirmou que não foram registradas intercorrências graves. Segundo o Inep, quase cinco mil candidatos foram eliminados.

Entre os motivos que levaram à desclassificação desses participantes, destacam-se o fato de terem deixado o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais de aplicação, a posse de equipamentos eletrônicos, a ausência antes do horário permitido (15h30), o uso de materiais impressos e a não observância das orientações dos fiscais.

Além disso, foram registradas 689 ocorrências relacionadas a problemas logísticos, incluindo emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água. O candidato deve fazer a solicitação de reaplicação na página do Enem, no período de 11 a 15 de novembro.

"Nós conseguimos finalizar o primeiro dia com grande êxito na organização e no processo de aplicação das provas. Até o momento, temos recebido muitos elogios sobre a redação e as questões do Enem", declarou Manuel Palácios.

Concluintes do Ensino Médio

Um dado significativo para o MEC refere-se ao número de participantes concluintes do ensino médio. Nesta edição de 2024, 1,66 milhão de inscritos (94%) são estudantes do terceiro ano da rede pública dos estados brasileiros.

Em 2023, esse total foi de 1,18 milhão (58%), o que gerou preocupações na pasta sobre como engajar esses jovens a realizarem o exame, visto que ele é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país.

"Muitos estados chegaram a 100%, com base nos dados do Censo Escolar. No Nordeste, apenas o estado do Maranhão não chegou a totalidade dos inscritos. Acho que isso foi um passo importante e considero que não só pelo esforços dos estados, das redes que estimulam as inscrições, mas consideravelmente a rede forte do programa Pé-de-Meia", declarou o ministro da Educação, Camilo Santa.

Pela manhã, acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Sala de Monitoramento do Enem, localizada na sede do Inep, Santana já havia atribuído esse crescimento na adesão dos jovens de escolas públicas ao programa Pé-de-Meia. Na ocasião ele anunciou que os candidatos que participarem do Enem nos dois domingos consecutivos, vão ganhar uma parcela a mais do incentivo financeiro educacional.