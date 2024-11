Prefeitura do Recife deverá convocar novos professores e ADIs até o fim de dezembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, convocará até o final deste ano novos professores e auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs) conforme o cadastro de reserva dos concursos públicos da Rede Municipal de Ensino realizados em 2023 e 2024.

A informação foi confirmada pelo secretário de Educação, Fred Amancio, após questionamento da coluna Enem e Educação a respeito do cronograma para as novas nomeações, tendo em vista às numerosas solicitações feita por profissionais da área sobre a necessidade de fortalece a rede de ensino.

Nesta segunda-feira (4), durante uma coletiva de imprensa para apresentar detalhes sobre a abertura de matrículas para estudantes novatos no ano letivo de 2025, Fred Amâncio anunciou a expansão do atendimento em todos os níveis de ensino, totalizando 23.750 vagas, o que representa um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

Do total de vagas disponibilizadas para estudantes novatos no próximo ano, 11.549 são destinadas à Educação Infantil, uma etapa que registrou um crescimento de 32% na oferta de vagas em relação ao ano anterior. Além disso, há 7.222 vagas para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, 922 para o Ensino Fundamental Anos Finais e 3.748 para a Educação de Jovens e Adultos.

"Para essa ampliação de vagas, a gente deve chamar agora no final ano, para 2025, tanto de professores como de ADIs, mas não considerando a necessidade atual. E sim, essa ampliação da Rede Municipal de Ensino, pois o volume de professores atende à demanda vigente", afirmou Fred Amancio. As informações sobre a quantidade de profissionais que serão nomeados serão divulgadas em breve.

Na ocasião, o secretário de Educação aproveitou para antecipar que a Prefeitura do Recife irá lançar um novo edital de concurso público para os cargos de Agentes de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEEs). A previsão de divulgação do certame também é até o fim deste ano.

Nomeação considerada histórica pela gestão

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura do Recife nomeou mil novos professores aprovados no concurso público da Rede Municipal de Ensino do Recife.

O certame, o maior já realizado pela capital pernambucana, contemplou os cargos de Professor I (Educação Infantil e Anos Iniciais) e Professor II (Anos Finais), nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

Já em junho deste ano, a gestão fez a convocação de mais 330 novos docentes - sendo 300 vagas destinadas para Professor I, e 30 para Professor II.

No caso do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), o último concurso público feito pela Secretaria de Educação do Recife foi realizado há cerca de dez anos. O novo certame foi lançado neste ano, diante da expansão da oferta de vagas em creches. Foram 300 vagas para ADI e 40 vagas para Nutricionista.