Jaboatão inicia matrículas online para alunos novatos a partir de segunda-feira (11)

A Pefeitura de Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, inicia nesta segunda-feira (11) o período de matrículas online para novos alunos do ano letivo de 2025. A primeira etapa, que segue até quarta-feira (13), será destinada aos estudantes que têm irmãos matriculados na rede municipal e desejam ingressar na escola.

Os responsáveis deverão preencher o cadastro de pretensão de vaga disponível no site: https://www.jaboatao.pe.gov.br/matricula-online-2025.

Após a inscrição, os pais ou responsáveis devem comparecer às unidades escolares escolhidas para comprovar o vínculo familiar nos dias 18, 19 e 21 de novembro. A confirmação final da matrícula será feita no dia 12 de dezembro, quando as listas com os alunos selecionados serão afixadas nas escolas. Esse processo segue a Lei nº 1558/2023, que dá prioridade para o ingresso de estudantes que têm irmãos matriculados na rede municipal de ensino.

A segunda etapa das matrículas será destinada à reserva de vagas para estudantes novatos, e ocorrerá de 16 a 27 de dezembro, também de forma online, no mesmo site. Nessa fase, estarão disponíveis as vagas restantes para ingresso de novos alunos.

Estão sendo disponibilizadas 13.202 vagas, o que representa um aumento de cerca de 20% no número de vagas para crianças, adolescentes e adultos (via EJA - Educação de Jovens e Adultos).

Documentação necessária para a matrícula:

"A Prefeitura de Jaboatão busca garantir de maneira democrática e acessível o ingresso de novos estudantes na rede municipal. É fundamental que os pais fiquem atentos aos prazos para assegurar a vaga de seus filhos nas escolas da rede", destacou Mônica Andrade, secretária municipal de Educação e Esportes.

A efetivação da matrícula, para ambas as etapas, ocorrerá de 6 a 10 de janeiro de 2025. Os responsáveis devem comparecer à unidade escolar com a seguinte documentação:

- Cópia da certidão de nascimento da criança ou estudante

- Cópia do RG (se possuir) e CPF da criança ou estudante

- Cópia do RG e CPF do responsável

- Comprovante de residência recente (últimos 60 dias) com o CEP

- Cópia do cartão de vacina atualizado (Lei nº 13.770/2009)

- 1 foto 3x4

- Histórico escolar original

- Cópia do cartão do SUS e, se aplicável, do Bolsa Família

- Laudo médico para estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), ou altas habilidades/superdotação

- Cópia do exame do grupo sanguíneo e fator RH (Lei nº 15.058/2013)

- Cópia do NIS (Número de Identificação Social) do estudante