Projeto de escrita criativa para jovens em situação de vulnerabilidade celebra um ano com coletânea

No próximo dia 21 de novembro, o projeto Estudos em Escrita Criativa Social comemora um ano de existência com o lançamento de coletânea formada pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do curso.

A iniciativa é voltada para jovens de 18 a 26 anos em situação de vulnerabilidade econômica e social e oferece formação gratuita em escrita criativa, com disciplinas como Construção de Ambiente Estimulante e Personagens, Poesia e Música e Literatura Afrodescendente.

O evento de celebração acontece das 16h às 18h, na Casa Zero, localizada na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo, e vai contar com o lançamento de quatro livros que reúnem textos dos alunos e resenhas dos docentes.

Os jovens autores estarão presentes para autografar suas obras, que serão vendidas por até R$ 50,00 cada. A renda arrecadada será destinada ao financiamento da próxima edição do projeto, em 2025.

Iniciativa inédita

O projeto social inédito na capital pernambucana teve início neste ano com o objetivo dar visibilidade a novos autores. O resultado é a publicação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do curso.



Foram promovidas, desde fevereiro, aulas e oficinas mensais ministradas por especialistas em Escrita Criativa de todo o Brasil.

A iniciativa também oferece mentorias pedagógicas e acompanhamento psicológico para a orientação dos alunos.

Uma das fundadoras do curso, Patrícia Tenório vai lançar três livros: “Recife é o meu nome", uma novela em 12 capítulos, “Patricia Elba e Berna”, uma seleção de 12 contos-crônicas, e “Nasce um verso todo dia", uma seleção de 55 poemas.

Além da coordenação executiva de Patricia Tenório, o projeto conta com a coordenação pedagógica de Adriano Portela e a mentoria psicológica de Patricia Alves, além de 28 docentes voluntários.

Serviço:

Um ano do projeto Estudos em Escrita Criativa Social

Data: 21 de novembro de 2024

Local: Casa Zero, Rua do Bom Jesus, 237 – Recife Antigo

Horário: 16h às 18h

Mais informações: @estudosemescritacriativa