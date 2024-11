Enem 2024: Pernambuco registra aumento de participantes em relação ao ano passado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O número de inscritos no Enem 2024 superou 4,3 milhões, um aumento em relação aos 3,9 milhões de 2023, segundo dados do Ministério da Educação

No último domingo (10), 172,9 mil estudantes de Pernambuco compareceram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), representando 72,9% dos 237,2 mil inscritos no estado, de acordo com dados do Ministério da Educação. O número supera em 20,2 mil a quantidade de pernambucanos que participaram do segundo dia do Enem 2023, quando 152,7 mil alunos compareceram às provas.

O Estado, inclusive, está entre os seis estados brasileiros com menor taxa de abstenção no último dia do exame - são eles: Ceará (24,3%), Sergipe (24,8%), Piauí (25,7), Rio Grande do Norte (25,8%) e Paraíba (26,9%).

Tradicionalmente, o comparecimento no segundo dia do Enem é inferior ao do primeiro, tendência observada em todo o Brasil. No primeiro dia de provas deste ano, em 3 de novembro, 180,5 mil estudantes pernambucanos (76,1%) participaram, enquanto em 2023, 159,9 mil alunos fizeram as provas no primeiro dia, de um total de 218,8 mil inscritos no estado.

O Enem 2024 também registrou um aumento no número de inscritos em nível nacional, com mais de 4,32 milhões de candidatos, um crescimento em relação aos 3,93 milhões de 2023 e aos 3,47 milhões de 2022.

Além disso, a taxa de comparecimento neste ano superou a dos dois anos anteriores, tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas. No total, 3,15 milhões de alunos (73,4%) compareceram à primeira aplicação do exame em 2024, uma ligeira alta em relação aos 71,9% registrados em 2023. No segundo dia, 2,98 milhões de estudantes realizaram as provas.

Segundo o MEC, os gabaritos e os Cadernos de Questões oficiais do Enem 2024 serão divulgados na próxima semana. Já os resultados finais estarão disponíveis no dia 13 de janeiro de 2025.

Aplicação e reaplicação das provas

No total, as provas foram aplicadas em 1.753 municípios, distribuídos pelas 27 Unidades da Federação. Foram 10.766 locais de prova e 11.635 coordenações, nas 149.724 salas de aplicação.

Ao todo, 1.925 participantes foram eliminados por portar equipamento eletrônico, por ausentar-se antes do horário permitido, ou por não atender orientações dos fiscais, entre outros motivos.

Outras 1.037 pessoas foram afetadas por problemas como emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica ou abastecimento de água.



O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, é de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. Resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.