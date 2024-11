Deputado apresenta proposta de criação do 'Expresso Enem' para os dois dias de provas em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dois domingos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizados nos dias 3 e 10 de novembro, o Governo de Pernambuco, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), anunciou um reforço significativo na frota de ônibus, com a disponibilização de 919 veículos operando em 29 linhas da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Essa operação resultaria em 10.284 viagens ao longo do dia. No entanto, diversos candidatos relataram que ainda houve problemas com a demora nos intervalos entre as viagens. Diante dessas dificuldades de locomoção até os locais de prova, o deputado estadual Renato Antunes (PL) anunciou que apresentará ao Governo do Estado uma proposta para a criação do "Expresso Enem".

Segundo o deputado estadual Renato Antunes, membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em entrevista à coluna Enem e Educação, a ideia do "Expresso Enem" é ampliar as rotas de circulação dos ônibus nos dois dias de prova, de maneira semelhante ao serviço expresso que circula durante o Carnaval. O objetivo é garantir maior agilidade no transporte dos estudantes até os locais de prova.

"A gente percebeu que existe uma dificuldade do aluno em se deslocar para o Enem. Por mais que o Governo do Estado ofereça tarifa zero para os alunos da rede pública, houve locais no Recife onde os ônibus não circularam", explicou Antunes.

Relatório com aprimoramentos

Membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o parlamentar fez o Enem deste ano com o intuito de elaborar um relatório que abordará tanto questões pedagógicas, como a reformulação do ensino médio e a necessidade de um suporte psicológico mais amplo para os estudantes durante o período de provas, quanto aspectos logísticos, incluindo o transporte e a mobilidade dos candidatos. Este documento também servirá como base para as discussões sobre a qualidade do ensino no estado.

"No segundo dia de prova, eu queria ter ido de ônibus, mas acabei não indo porque não tinha veículo passando onde moro. Então, eu teria que fazer o deslocamento a pé até o metrô. Com o Expresso Enem, teríamos uma frota extra que ligaria os corredores principais aos principais pontos de prova. É uma ideia simples, mas que vai facilitar a vida de milhares de alunos", afirmou o deputado, que reside no bairro da Imbiribeira e fez o Enem no campus da FBV localizado no bairro do Ipsep.

Antunes também ressaltou a importância de otimizar as rotas de circulação, uma vez que muitos estudantes precisam caminhar até 500 metros para chegar à estação de metrô e, depois, pegar outro ônibus até o local de prova. "O aluno vai fazer a prova com toda aquela carga emocional e ainda precisa gastar uma hora ou mais para se deslocar. O objetivo do Expresso Enem é dar celeridade a esse deslocamento, para que os estudantes possam chegar aos locais de prova de forma mais tranquila e sem tanto desgaste", concluiu o deputado.