SSA 3 da UPE: Confira os horários, locais e regras importantes para candidatos

Uma semana após o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio enfrentarão outra maratona de provas com foco no ingresso no ensino superior. No próximo domingo (17), será realizada a terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3) da Universidade de Pernambuco (UPE).

O SSA é uma modalidade de vestibular que avalia os alunos ao longo de três anos do ensino médio, sendo o SSA 3 a fase final e decisiva. Ao contrário do Enem, que tem uma abordagem única e nacional, o SSA é específico para a UPE, e as notas de cada ano do ensino médio são levadas em consideração na classificação final.

Podem participar do processo seletivo os alunos regularmente matriculados em 2024, no terceiro ou quarto ano do Ensino Médio, que tenham participado de pelo menos uma das duas etapas anteriores desse triênio, que se inscreveram até o dia 17 de julho.

No primeiro dia, os candidatos terão 4h30 para responder a 45 questões divididas entre as áreas de Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A prova também é composta pela Redação, que deverá ser dissertativo-argumentativa, com no mínimo três parágrafos e entre 20 e 30 linhas, cujo tema será definido pela Comissão Permanente do Concurso Acadêmico (CPACA).

O candidato deve utilizar caneta azul ou preta para preencher a Folha-Resposta.

Locais de Prova e Horário

As provas serão realizadas em diversos polos no estado de Pernambuco, incluindo: Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Surubim - conforme a preferência de local indicada pelo candidato no ato de inscrição.

Os portões dos locais de prova serão abertos às 7h da manhã e fechados pontualmente às 8h. As provas terão início às 8h15 e, a partir das 11h15, os candidatos já poderão começar a deixar os locais de prova. De acordo com a Universidade de Pernambuco, o encerramento das provas do SSA 3 está previsto para as 12h45.

Identificação e Materiais Permitidos

Somente serão aceitos os seguintes documentos:

- Carteira de Identidade (RG),

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH),

- Passaporte,

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),

- Carteira de Reservista,

- Documentos digitais com foto, como e-Título, CNH digital, RG digital, entre outros.

Caso o candidato tenha perdido o documento de identificação, é necessário apresentar o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado em órgão policial. O B.O. será aceito se tiver sido expedido até 30 dias antes da data da prova.



Eliminação do Processo Seletivo

O candidato será eliminado do processo seletivo caso seja encontrado com:

Aparelhos eletrônicos (smartphones, calculadoras, smartwatches, fones de ouvido, etc.).

Óculos escuros, protetores auriculares, bonés, chapéus, gorros ou quaisquer acessórios não permitidos.

Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar todos os seus objetos pessoais em uma embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação. Os equipamentos eletrônicos deverão estar desligados e acondicionados na embalagem lacrada até o término da prova.

Caso o telefone celular ou outro dispositivo eletrônico seja ligado, mesmo sem a intervenção do candidato, ele será automaticamente eliminado do processo.

Vagas e concorrência

Para este ano, o número de vagas ofertado pela instituição é de 3.620 vagas, distribuídas em 12 campi, para 58 cursos de graduação, sendo: 1.810 no SSA (com os cursos mais concorridos) e 1.810 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC).

As vagas disponíveis serão distribuídas da seguinte forma: 60% para o Sistema Universal de Concorrência e 40% para o Sistema de Ações Afirmativas - estudantes egressos de escolas públicas da rede federal, estadual ou municipal, condição que deve ser comprovada no momento da matrícula.

De acordo com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) , o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro é o mais concorrido do SSA, no sistema universal, com 53 candidatos por vaga.

Em segundo lugar vem o curso de Direito do Campus Benfica, com 48,60 candidatos por vaga. Os números referem-se à procura de candidatos por vaga entre não-cotistas (universal).

No sistema de cotas, considerando o somatório dos quatro estratos, o curso mais disputado foi o curso de Terapia Ocupacional do Campus Santo Amaro com 101 estudantes concorrendo a uma vaga, seguido do curso de Psicologia do Campus Garanhuns com 68,50 candidatos por vaga.