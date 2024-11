Como lidar com a ansiedade pós-ENEM?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira dicas de especialistas para lidar com a ansiedade pós-ENEM, equilibrando autocuidado, reflexão e apoio familiar para os próximos desafios

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) representa um marco na vida de muitos jovens, simbolizando o início de suas trajetórias rumo ao ensino superior.

Após um período de intensa preparação, o pós-prova pode trazer sentimentos mistos de alívio e ansiedade. A espera pelos resultados e os próximos desafios, como outros vestibulares, tornam essa etapa delicada, demandando atenção especial de estudantes, famílias e escolas.

Para ajudar a lidar com esse momento, a professora Alena Nobre e a psicóloga Joana Lins, do Colégio Saber Viver, localizado na Zona Norte do Recife, destacam estratégias que envolvem reflexão, planejamento, acolhimento e práticas de autocuidado.

Medidas e cuidados pós-ENEM

De acordo com Alena, o período pós-ENEM deve ser aproveitado como uma oportunidade de reflexão. "O aluno já teve uma experiência com a prova e agora pode identificar quais foram as questões mais desafiadoras para ele", afirma.

Esse processo de autoavaliação é essencial para quem vai enfrentar outras provas, como o Sistema Seriado de Avaliação (SSA). "É hora de realizar um planejamento realista, considerando o tempo disponível e as prioridades, aproveitando o que foi aprendido no ENEM para fazer uma prova ainda melhor no próximo vestibular".

A professora destaca que é importante também equilibrar esse planejamento com uma boa rotina de sono e com atividades prazerosas, como assistir a uma série ou praticar esportes, já que o bem-estar mental e físico influenciam diretamente na aprendizagem.

A importância do acolhimento

Tanto a escola quanto a família têm um papel essencial na condução desse período. Alena enfatiza a importância de uma abordagem acolhedora.

"O que pais e escolas podem fazer de forma mais significativa é escutar e acolher as necessidades dos estudantes. É um momento de muito estresse, e muitos jovens acreditam que não fizeram o suficiente. É necessário refletir com eles, valorizar o percurso e mostrar que existem muitas possibilidades pela frente", explica.

Ela destaca a importância de que famílias e escolas orientem os estudantes sobre as diversas oportunidades disponíveis além do ENEM. Apresentar possibilidades como o Sisu, ProUni, Fies e vestibulares de instituições privadas ajuda a ampliar perspectivas e a reduzir a ansiedade, mostrando que há diferentes caminhos para alcançar o ensino superior.

A psicóloga Joana reforça o impacto positivo de gestos de afeto nesse período. "Pode parecer simples, mas dar muito cheiro – naqueles que gostam, claro! – ou demonstrar carinho de outras formas ajuda o adolescente a se sentir amado e seguro. Como Freud dizia, uma pessoa que sabe que é amada se sente mais forte".

Ela também ressalta a importância da escuta ativa. "Estar disponível para ouvir o adolescente, suas expectativas e medos, e oferecer suporte de maneira gentil são gestos fundamentais. Escutar pode ser um ato de amor e cuidado que contribui para aliviar a tensão desse momento".

Ansiedade: quando procurar ajuda?

Segundo Joana, a ansiedade pós-ENEM pode ser natural, mas é importante reconhecer quando ultrapassa um nível saudável. "Um certo frio na barriga é normal e até desejável, porque mostra que algo importante está por vir. Mas, se a ansiedade começa a ser frequente, compromete as atividades diárias, prejudica a autoestima ou se manifesta em crises intensas, é hora de buscar acompanhamento profissional", orienta.

Joana também ressalta o autoconhecimento como uma ferramenta essencial para lidar com a ansiedade, e incentiva os estudantes a buscarem atividades que proporcionem prazer, como passeios, assistir a filmes ou reencontrar amigos, além de incorporar exercícios físicos à rotina.

Por fim, Alena ressalta que o pós-ENEM não precisa ser apenas sobre estudos. "É uma fase de transição, onde o estudante pode equilibrar a revisão para os próximos desafios com momentos de relaxamento. Manter a leveza e o cuidado consigo mesmo é o segredo para enfrentar as próximas etapas com mais confiança”.