Cabanga Iate Clube recebe alunos para vivências educacionais e ambientais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Cabanga Iate Clube e o Instituto Cabanga de Responsabilidade Social têm recebido alunos de escolas públicas e privadas para atividades que combinam educação, esportes e preservação ambiental. Os estudantes participam de iniciativas educacionais que abordam temas como a preservação dos manguezais e outros ecossistemas locais.

Na última segunda-feira (25), alunos do 5º ano da Escola Aline Rocha, de Paratibe, em Paulista, participaram de uma experiência educativa e esportiva, que buscou aproximar os estudantes do universo náutico e fomentar o interesse pelo esporte à vela.

Durante a visita, os alunos participaram de uma aula introdutória ministrada pelo professor de vela do clube, Dante Novaes. A atividade apresentou os fundamentos do esporte, tipos de barcos e as possibilidades da vela jovem e de base. A programação incluiu, ainda, um passeio pela Bacia do Pina, oferecendo uma vivência prática única para os estudantes.

Além disso, as crianças também participaram de um quiz interativo e de sorteios que premiaram quatro alunos: dois ganharam vagas para a Colônia de Férias do Cabanga em janeiro, e outros dois receberam um curso de vela gratuito.

Cabanga recebeu os alunos do 5? ano dos turnos da manhã e tarde da Escola Aline Rocha, de Paratibe, em Paulista, Região Metropolitana do Recife - Tsuey Lan Bizzocchi/Cabanga

Conexão Educação e Náutica



Os professores presentes destacaram a importância pedagógica da ação, que integrou conteúdos de história, geografia, física e matemática. “Foi uma oportunidade inesquecível, com aprendizado enriquecedor e muita diversão, além do passeio de barco que encantou os alunos”, afirmou José Henrique Silva, professor de Educação Física.

Maurício Júnior, assessor de comunicação do Cabanga, enfatizou a relevância das visitas escolares para a divulgação do esporte: “Essas iniciativas aproximam as crianças do mundo náutico, oferecendo uma vivência que vai além do esporte, promovendo aprendizado interdisciplinar.”

Histórico de Abertura à Comunidade



O Cabanga tem recebido escolas públicas e privadas em ações educativas e ambientais. Em 2023, por exemplo, o clube comemorou o Dia Mundial de Proteção do Mangue com a visita de estudantes da Escola Técnica João Bezerra, que participaram do projeto ambiental "Mão no Mangue".

Outras escolas, como Conviver, Luís de Camões e Mazzarello Salesiano, também já foram acolhidas, reforçando o compromisso do clube com a educação e o esporte. As escolas interessadas em agendar uma visita devem entrar em contato pelo e-mail comunicacao@cabanga.com.br.