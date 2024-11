Exame Supletivo 2024 será realizado neste domingo (1ª) em 21 cidades de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os locais de prova foram divulgados no cartão de inscrição, disponível desde 18 de novembro. Quem ainda não acessou pode consultar o site da SEE

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) realizará, neste domingo (1º), o Exame Supletivo 2024 para candidatos do público em geral. As provas acontecerão em 21 municípios do estado, sendo destinadas a pessoas com, no mínimo, 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, que não concluíram os estudos na idade adequada.

Na próxima segunda-feira (2), o exame será aplicado exclusivamente para pessoas privadas de liberdade em cadeias públicas e unidades socioeducativas.

Os locais de prova foram divulgados no cartão de inscrição, disponível desde 18 de novembro. Quem ainda não acessou pode consultar o site oficial da SEE (www.educacao.pe.gov.br), na seção "Supletivo Anual", onde é possível verificar informações detalhadas. Os participantes devem levar um documento de identificação com foto no dia do exame.

Segundo a Secretaria de Educação e Esportes, "o Exame Supletivo oferece a oportunidade de regularizar a situação escolar de pessoas que, por diferentes razões, não puderam concluir o ensino fundamental ou médio. Essa iniciativa possibilita a obtenção do certificado de conclusão, fundamental para a inserção no mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos, promovendo a inclusão educacional e a redução de desigualdades".

Cronograma do Exame Supletivo

- 11 de dezembro: Divulgação dos gabaritos e cadernos de prova.

- 12 e 13 de dezembro: Período para apresentação de recursos.

- 18 de dezembro: Divulgação dos gabaritos finais após análise dos recursos.

- Até 31 de janeiro de 2025: Publicação do resultado final no site da SEE.

Dúvidas e Informações

Os candidatos podem obter esclarecimentos pelos telefones (81) 3183-8375, 3183-8382 ou 3183-8392, ou pelo e-mail supletivo@educacao.pe.gov.br.