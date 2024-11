Em Igarassu, Lei municipal reforça educação antirracista nas escolas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto de Lei (PL) que estabelece a Política Antirracista em todas as escolas da rede municipal de ensino de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, foi assinado nesta terça-feira (26) pela prefeita Elcione Ramos (PSDB).

Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa prevê a criação do Núcleo de Estudos e Formação Docente para as Relações Étnico-Raciais, em uma estrutura já em funcionamento desde o início deste ano nas unidades de ensino do município.

A legislação estabelece a inserção de disciplinas e conteúdos antirracistas no currículo escolar; formação continuada para os professores da rede municipal; e a destinação de uma dotação orçamentária específica para investimentos na educação antirracista.

Professores do CEI Fernando Henrique Lucena destacaram que o projeto foi construído para mostrar que as narrativas negras vão muito alé do período da escravidão e que, portanto, é essencial que os alunos conheçam a potência do povo negro e suas raízes.

"Não alcançaremos uma visão igualitária sem o respaldo de uma ação política sólida. A partir de hoje, Igarassu contará sua história de uma maneira diferente. Nossa cidade é pioneira em muitas áreas, e a educação é uma delas. Essa lei municipal é mais um marco na construção de um futuro baseado no conhecimento e na valorização das nossas raízes", disse a prefeita Elcione Ramos

Mês com ações culturais e educativas em Igarassu



Além da implementação da política antirracista, o município também promove uma programação especial na Biblioteca Pública de Igarassu para celebrar e conscientizar sobre as raízes e vivências da população negra.

Em parceria com a Secretaria de Educação e o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, a agenda inclui atividades voltadas para professores e alunos, com foco na valorização da identidade negra e no resgate histórico. Entre os destaques, haverá uma exposição organizada pelos alunos da rede municipal no Museu Histórico de Igarassu, explorando as vozes ancestrais.