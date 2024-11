UFPE oferece mais de 7 mil vagas para o Sisu 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou o quantitativo de vagas que serão oferecidas aos candidatos no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025 para ingresso nos cursos de graduação presencial da instituição.

Ao total, serão 7.052 vagas em 99 cursos presenciais, sendo 5.562 delas no Campus Recife, 1.060 no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e 430 no Centro Acadêmico de Vitória (CAV).

São 40 vagas a mais do que foi ofertado em 2024, sendo 30 novas vagas para o curso de Sistemas de Informação e dez a mais para Engenharia de Energia.

Seleção pelo Sisu 2025

A UFPE selecionará os candidatos para seus cursos de graduação presencial por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Apenas seis cursos não participam do Processo Seletivo UFPE, no Sisu 2025, porque são regidos por resoluções específicas. São eles:

Música (Canto) - bacharelado

Música (Instrumento) - bacharelado

Música - licenciatura

Dança - licenciatura

Licenciatura Intercultural Indígena

Licenciatura em Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras),

No processo, será assegurada a reserva de vagas aos candidatos de escola pública autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e às pessoas com deficiência (PcD).

As vagas reservadas por curso serão divulgadas, ainda sem data divulgada, nos editais complementares da UFPE, bem como no Termo de Adesão ao Sisu 2025. Os documentos serão publicados na página do Sisu | UFPE 2025.

Nesse último, também será possível acompanhar as listas de espera contendo as vagas eventualmente não ocupadas ao fim da primeira chamada.