Petrolina inicia solicitação de matrícula para novos estudantes nesta segunda-feira (2)

O cadastro online consiste no preenchimento de um formulário eletrônico, onde devem ser incluídas informações pessoais do estudante

A Prefeitura de Petrolina abriu, nesta segunda-feira (2), o período de solicitação de vagas para novos estudantes da rede municipal de ensino. Os interessados em ingressar em uma das Escolas Municipais poderão realizar o cadastro online pelo site educacao.petrolina.pe.gov.br, até esta sexta-feira (6).

Essa fase do processo de matrícula é destinada a novatos da pré-escola, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O cadastro consiste no preenchimento de um formulário eletrônico, onde devem ser incluídas informações pessoais do estudante, irmãos matriculados na rede, entre outros dados.

Crianças com 4 anos completos ou que completarão essa idade até o início do ano letivo são o público desta etapa. O sistema também prioriza a proximidade das unidades escolares em relação à residência do aluno e a permanência de irmãos na mesma escola.



Etapas e prazos importantes

As solicitações realizadas entre 2 e 6 de dezembro serão analisadas até o dia 20 de dezembro. Após a aprovação, a efetivação das matrículas deverá ocorrer presencialmente nas escolas, no período de 23 de dezembro a 6 de janeiro de 2025.

Já as famílias interessadas em vagas para a etapa de creche (crianças de 0 a 3 anos) poderão fazer a solicitação entre 9 e 13 de dezembro. É importante destacar que o cadastro é válido apenas para crianças com, no mínimo, seis meses de idade.

Renovação e transferência para outra unidade de ensino



Os estudantes já matriculados na rede municipal que renovaram suas vagas não precisam participar desse processo. No entanto, aqueles que desejam solicitar transferência para outra unidade escolar em 2025 devem utilizar o sistema online, desde que já tenham concluído a renovação para o ano letivo de 2025 ou estejam com a matrícula efetivada em uma unidade da rede no próximo ano, após encaminhamento da escola de origem.