IFPE lança edital do Processo de Ingresso 2025.1 com mais de 5 mil vagas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou, nesta quinta-feira (28), os editais do Processo de Ingresso 2025.1, destinado a novos estudantes. Ao todo, são oferecidas 5.116 vagas distribuídas em diferentes modalidades de ensino.

São 1.295 vagas em cursos de graduação; 1.865 vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio; 1.921 vagas em cursos técnicos subsequentes; e 35 vagas em Qualificação Profissional Proeja. Do total de vagas disponibilizadas, 4.776 são presenciais e 340 são para os cursos de Educação a Distância (EaD).

Para quem vai concorrer aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, a seleção será feita de duas maneiras: por análise do histórico escolar em Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental para os campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão); e por prova para os demais campi. Para o curso Proeja, será adotado apenas o histórico escolar em Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental.

Com relação aos cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio), os/as candidatos/as poderão escolher como critério de seleção a análise do histórico escolar em Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio; ou pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Matemática e suas Tecnologias em uma das cinco últimas edições (2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já para os cursos de graduação, a seleção será realizada unicamente por meio de aplicação de prova, constituída de 50 questões objetivas e redação.

Cursos e Localidades



As vagas estão distribuídas em 114 cursos oferecidos nos campi: Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.

Além disso, há 11 polos de EaD localizados nas cidades de Águas Belas, Carpina, Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Sertânia, Surubim, Timbaúba e Santana do Ipanema (AL).

Inscrições e Taxas



As inscrições ocorrerão de 29 de novembro a 19 de dezembro de 2024, exclusivamente pelo site do IFPE. As taxas de inscrição são:

- R$ 30 para cursos técnicos integrados;

- R$ 55 para cursos de graduação;

- R$ 10 para candidatos selecionados por histórico escolar ou nota do Enem.

Candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico, participantes de programas como Proeja, PROIFPE Acesso e Mulheres Mil, povos indígenas, quilombolas, moradores de áreas rurais ou pessoas acima de 50 anos podem solicitar isenção da taxa de inscrição, entre 29 de novembro e , mediante comprovação.

O IFPE reserva 60% das vagas para estudantes da rede pública. Além disso, 25% das vagas de ampla concorrência em cursos de vocação agrícola são destinadas a estudantes de áreas rurais.

Confira o cronograma:



- Provas: 19 de janeiro de 2025.

- Técnicos integrados: 30 questões de múltipla escolha.

- Graduação: 50 questões de múltipla escolha e redação.

- Resultado Final: 13 de fevereiro de 2025.

Candidatos que optarem pela análise de histórico ou nota do Enem devem acompanhar o calendário detalhado no edital. No caso dos candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, o procedimento de aferição, será realizado de 6 a 15 de janeiro de 2025, por meio da Área do Candidato.

Atendimento

Para dúvidas, entre em contato com a FUNCERN:



- E-mail: inscricoesifpe@funcern.br - WhatsApp: (81) 97305-8894 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

Acesse os editais

Edital – Cursos técnicos integrados e de graduação (aplicação de provas)

Edital – Cursos técnicos subsequentes e integrados dos campi agrícola (análise de desempenho escolar/Enem)