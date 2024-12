SESI-PE abre 300 vagas gratuitas em cursos de qualificação; saiba como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As opções incluem capacitação em gestão do tempo e comunicação organizacional, os cursos são no formato EAD e as inscrições vão até 22 de dezembro

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está oferecendo 300 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Pernambuco.

Os cursos, realizados em uma plataforma online, incluem as formações em "Gestão do Tempo" e "Comunicação com Foco Organizacional".

Confira abaixo o que será abordado nas formações e como se inscrever.

Cursos e conteúdos

Gestão do Tempo

Com duração de 8 horas, o curso explora estratégias para organização e planejamento, para quem busca melhorar a produtividade e a eficiência no dia a dia.

Entre os temas previstos estão:

A questão do tempo na contemporaneidade;



Quantidade x Qualidade;



Administração do tempo e estabelecimento de prioridades.

Comunicação com Foco Organizacional



Já este curso, com carga horária de 20 horas, trata da importância da comunicação em ambientes de trabalho e sua influência nas relações profissionais.

Os conteúdos incluem:

Aspectos que envolvem a comunicação;



Relações entre comunicação, trabalho e aprendizagem;



Comunicação com excelência.

Quem pode se inscrever?

As oportunidades estão disponíveis para pessoas com idade mínima de 16 anos, além de acesso à internet e e-mail.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do Sesi até o dia 22 de dezembro ou até o preenchimento de todas as vagas.

Após a inscrição, os participantes têm 30 dias para concluir o curso na plataforma online. Ao final das aulas, é necessário realizar uma avaliação e atingir a nota mínima de 70 pontos para obter o certificado de conclusão.