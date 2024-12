Governo de Pernambuco inicia matrículas para 2025 com 77 mil vagas, enquanto professores aguardam novas nomeações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação e Esportes (SEE), iniciou o cronograma de convocação dos novos professores da rede estadual. No entanto, o último chamamento, previsto para o dia 30 de novembro, ainda não foi realizado.

Até o momento, foram nomeados 1.956 professores em 30 de outubro e 1.609 professores em 14 de novembro, enquanto 1.036 profissionais ainda aguardam a nomeação. A expectativa é que os docentes, que atuarão nas 16 Gerências Regionais de Educação (GREs) espalhadas pelo estado, sejam convocados até o fim deste mês. No entanto, segundo a categoria, o que tem ocorrido é a falta de transparência por parte do Executivo estadual quanto ao atraso e à divulgação de uma nova data.

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação (Sintepe) tem exigido o cumprimento do cronograma anunciado pela governadora Raquel Lyra. Na tarde desta terça-feira (10), a categoria se reunirá com representantes da Secretaria de Educação para discutir o assunto. Além disso, aproveitará a presença do secretário Alexandre Schneider na reunião do Conselho Estadual de Educação, marcada para a manhã desta quarta-feira (11), para reforçar o apelo.

"O Governo do Estado não nos dá absolutamente nenhuma explicação, o que tem deixado os professores e professoras ansiosos e angustiados. Ele deveria emitir um comunicado informando que está se reorganizando, apresentando uma justificativa e uma nova data para as convocações. Isso é o que se exige de um gestor público", afirmou a presidente do Sintepe, Ivete Caetano, em entrevista à coluna Enem e Educação.

A coluna também entrou em contato com o Governo de Pernambuco para questionar o motivo do atraso na convocação dos novos professores e solicitar informações sobre a nova data prevista para as nomeações. A matéria será atualizada assim que uma resposta for recebida.

Déficit preocupa concursados

No dia 23 de novembro, o Governo de Pernambuco nomeou 122 profissionais aprovados no último concurso realizado pela Secretaria Estadual de Educação. Os novos servidores foram chamados para ocupar cargos de analista em gestão educacional e assistente administrativo educacional.

Com isso, segundo a gestão estadual, são 1.382 contratações de analistas e assistentes, sendo 866 analistas. Entretanto, os concursados afirmam que esse número ainda é insuficiente para a demanda da rede estadual de ensino.

Desde 2023, já foram nomeados mais de 9.600 novos profissionais para diferentes setores, sendo 3.565 professores. Até o fim deste ano, espera-se que a convocação total seja de 4.601 novos docentes. aprovados no cadastro de reserva do último certame.

Matrícula para alunos novatos já começou

A SEE iniciou nesta terça-feira (10) o processo de matrícula e cadastro escolar para o ano letivo de 2025, abrangendo todas as etapas internas e externas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 27 de dezembro pelo site www.matricularapida.pe.gov.br, para vagas nos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para 2025, serão oferecidas 176.942 vagas para estudantes novatos, das quais 99.609 já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais, em processo realizado ao longo do segundo semestre. Assim, nesta etapa, estão disponíveis 77.333 vagas, sendo 9.513 no Recife, 18.662 nos demais municípios da Região Metropolitana e 49.158 no interior, contemplando a Zona da Mata, Agreste e Sertão.

Do total de vagas disponíveis para 2025, 23.315 são para o Ensino Fundamental (Anos Finais) e 54.018 para o Ensino Médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Deste total, 37.702 vagas são para as Escolas em Tempo Integral, sendo 13.556 nas unidades localizadas em Recife e Região Metropolitana e 24.146 no interior.

As matrículas de aproximadamente 361 mil estudantes da Rede Estadual foram automaticamente asseguradas para o próximo ano, por meio do Sistema de Informações Educacionais de Pernambuco (SIEPE).

Como novidade para este ano, os alunos novatos contarão com uma ferramenta adicional de geolocalização, que auxiliará pais e responsáveis, ou estudantes maiores de idade, a escolherem a escola mais próxima de sua residência ou de um endereço de referência, de acordo com a série desejada.

Vale ressaltar que as Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não integram este processo, pois o ingresso nessas unidades ocorre por meio de inscrição e processo seletivo.

Para apoiar os pais e responsáveis que não têm acesso à internet, a SEE disponibilizará laboratórios de informática com acesso à rede em mais de 300 escolas, além da Central de Atendimento, acessível pelo número 0800 286 0086, de segunda a sábado, das 7h às 19h.