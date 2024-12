UPE divulga resultados e edital de matrícula para Escolas de Aplicação; confira os detalhes

A Comissão Permanente de Assuntos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2025 das Escolas de Aplicação do Recife, Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina.

A seleção foi realizada para novos alunos do 6º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio.

Estão sendo disponibilizadas 328 vagas no total, com 246 para o 6º ano do ensino fundamental e 82 para o 1º ano do ensino médio. Ao todo, 5.061 candidatos concorreram às vagas.

Matrículas

Os candidatos classificados deverão ficar atentos à data de matrícula, que acontecerá nos dias 6 e 7 de janeiro de 2025, no horário das 9h às 13h. O processo será realizado presencialmente na secretaria da escola onde o aluno for aprovado.

Para evitar contratempos, os responsáveis devem certificar-se de ter em mãos todos os documentos necessários exigidos no edital de matrícula. Entre os documentos esperados estão:

cópia da certidão de nascimento ;

; duas fotos 3x4 do candidato, recentes, com seu nome escrito no verso;

histórico escolar original referente ao 5º ano do Ensino Fundamental (para os candidatos que concorrem às vagas do 6º ano do mesmo nível de escolaridade) e histórico escolar referente ao 9º ano do Ensino Fundamental (para candidatos que concorrem às vagas do 1º ano do Ensino Médio);

referente ao (para os candidatos que concorrem às vagas do 6º ano do mesmo nível de escolaridade) e histórico escolar (para candidatos que concorrem às vagas do 1º ano do Ensino Médio); cópia do comprovante de residência (atualizado) com CEP dos pais ou responsáveis legais do candidato;

cópia do documento de identificação do candidato (Carteira de Identidade ou Passaporte);

cópia do Cadastro de Pessoa Física do Candidato (CPF);

documento comprobatório do tipo sanguíneo do candidato (exigido pela Lei Estadual Nº 15.058, de 03 de setembro de 2013);

cópia do cartão de vacinação do candidato;

Cartão Informativo com foto.

A atenção especial deve ser dada às exigências específicas de cada unidade, conforme descrito no edital oficial, disponível no site da UPE.

Onde consultar os resultados e o edital de matrícula

Os resultados do Processo Seletivo 2025 das Escolas de Aplicação podem ser consultados diretamente nos links abaixo: