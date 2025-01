Prefeitura do Recife nomeia 520 novos profissionais para a rede municipal de Educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Profissionais aprovados no concurso realizado em 2023 foram convocados para atuar em escolas, creches e salas multifuncionais a partir de fevereiro

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (2), a nomeação de 520 novos profissionais para integrar a Rede Municipal de Educação. A convocação atende os profissionais aprovados no concurso público realizado em 2023.

Ao todo, serão 220 professores I, responsáveis por atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e 300 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs). Os profissionais iniciarão suas atividades no começo do ano letivo, em fevereiro de 2025.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito João Campos (PSB) celebrou a nomeação, destacando que foi o primeiro ato assinado com o novo vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB). O gestor recifense destacou que a nomeação é parte importante no plano de ampliação da educação integral na rede municipal e do projeto de triplicação de vagas de creche na cidade.

“O primeiro ato assinado por mim e por Victor não podia ser diferente, é pela Educação. […] Quando a gente prometeu triplicar as vagas de creche, a gente sabia que era um compromisso importante, e, claro, vai ser cumprido. Ampliar a educação integral, novas vagas na nossa rede de Educação. Para isso, precisa de um grande time de trabalhadores da Educação”, disse.

Os 220 professores nomeados atuarão em unidades que serão inauguradas até fevereiro, incluindo novas salas de recursos multifuncionais, voltadas para estudantes com deficiência ou transtornos. Segundo a Secretaria de Educação, com essas nomeações, o Recife totaliza mais de 1.500 professores contratados para a rede municipal desde 2023.

Além disso, os 300 Auxiliares de Desenvolvimento Infantil serão alocados em creches, especialmente nas unidades a serem inauguradas no início do ano, visando à ampliação de vagas na educação infantil.

O secretário de Educação, Fred Amancio, destacou que as nomeações acompanham o processo de expansão da rede de ensino. Estão previstas a inauguração de quatro novas creches, seis ampliações e duas novas escolas de ensino fundamental até 2025, com o objetivo de atender à crescente demanda por vagas, especialmente na educação infantil.

“É uma grande alegria anunciar essas novas nomeações para a rede municipal de ensino do Recife. Sem dúvidas, um passo muito importante para o fortalecimento da nossa rede e para reafirmar o compromisso que o prefeito João Campos tem com a educação”, explicou o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

“As nomeações também estão ligadas ao processo de expansão de vagas nas creches do Recife, um desejo antigo das famílias, além de ser uma das principais prioridades da gestão”, acrescentou.