Inscrições para o Sisu 2025 começam em 17 de janeiro; confira as vagas nas universidades de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Podem se inscrever no Sisu candidatos com ensino médio completo, que fizeram o Enem 2024 e tiraram nota acima de zero na redação

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começam no dia 17 de janeiro. O Sisu é uma plataforma informatizada, gerenciada pelo Ministério da Educação (MEC), que permite às instituições públicas de ensino superior — federais, estaduais e municipais — oferecerem vagas para candidatos interessados em participar do processo seletivo.

Podem se inscrever no Sisu os candidatos que concluíram o ensino médio, participaram da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtiveram nota superior a zero na prova de redação, conforme a Portaria MEC nº 391/2002. A classificação é baseada na média geral do Enem, que considera a soma das notas das quatro provas objetivas e da redação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até o dia 21 de janeiro de 2025. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro, também no Portal Único de Acesso.

É importante ressaltar que candidatos que participaram do Enem 2024 como treineiros, ou seja, apenas para fins de autoavaliação antes de concluir o ensino médio, não podem se inscrever no Sisu 2025.

Etapa Única

Nesta edição, o Sisu contará com uma única etapa de inscrição, permitindo aos candidatos disputar as vagas ofertadas para todo o ano letivo em uma única seleção. Os aprovados, tanto na chamada regular quanto na lista de espera, deverão efetuar a matrícula nas instituições de ensino superior dentro do prazo estipulado no edital.

As vagas disponíveis incluem cursos com início das aulas previstos para os dois semestres de 2025, conforme os termos de adesão assinados pelas instituições participantes. No entanto, o semestre de ingresso será determinado pela classificação do candidato no curso desejado, não sendo possível optar pelo início no primeiro ou no segundo semestre.

Confira as vagas disponíveis nas universidades federais, estadual e institutos federais de Pernambuco

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A UFPE vai ofertar 7.052 vagas em 99 cursos, sendo 5.562 no Campus Recife, 1.060 no Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e 430 no Centro Acadêmico de Vitória (CAV). Esse número representa um aumento de 40 vagas em relação a 2024, com 30 adicionais para o curso de Sistemas de Informação e 10 para Engenharia de Energia, segundo a informou a universidade

Seis cursos da UFPE não participam do Sisu 2025: Música (Canto) - bacharelado, Música (Instrumento) - bacharelado, Música - licenciatura, Dança - licenciatura, Licenciatura Intercultural Indígena e Letras - Língua Brasileira de Sinais (Libras), os quais seguem resoluções específicas.

Ainda de acordo com a UFPE, "o processo garantirá a reserva de vagas para candidatos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência (PcD)".

A distribuição das vagas reservadas será divulgada nos editais complementares e no Termo de Adesão ao Sisu 2025, disponíveis na página oficial do Sisu | UFPE 2025. O site também publicará as listas de espera, incluindo vagas remanescentes após a primeira chamada.

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

A UFRPE, que oferta vagas em 55 cursos de graduação pelo Sisu, ainda não divulgou qual será o quantitativo disponível para esta edição. No dia 26 de dezembro, a universidade anunciou a abertura do processo seletivo e informou que o edital, contendo o número de vagas, seria divulgado em breve.

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a UFRPE para saber a previsão de publicação do Termo de Adesão ao Sisu 2025. Assim que a instituição fornecer uma resposta, esta matéria será atualizada.

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Nesta edição, a Univasf disponibilizará 1.740 vagas para os 33 cursos de graduação presenciais ofertados nos campi situados em Petrolina e Salgueiro, em Pernambuco; Juazeiro, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso, na Bahia; e São Raimundo Nonato, no Piauí, conforme o Termo de Adesão.

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE)

A UFAPE ofertará 640 vagas para os dois semestres de ingresso (2025.1 e 2025.2) em seus oito cursos de graduação: Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Pedagogia, Medicina Veterinária e Zootecnia.

Do total de vagas, 320 são destinadas à ampla concorrência e 320 às modalidades de ações afirmativas, conforme resguardado pela Lei nº 12.711/2012.

Entre as principais novidades desta edição, segundo a UFAPE, destaca-se o curso de Administração, que será oferecido pela primeira vez no período noturno, com 80 vagas. Outra novidade importante é a reserva de vagas para candidatos que concluíram o ensino médio em escolas comunitárias do campo, conveniadas com o poder público, com objetivo de promover inclusão e acessibilidade no ingresso ao ensino superior.

Universidade de Pernambuco (UPE)

A UPE disponibilizará 1.810 vagas por meio do Sisu 2025. Desse total, 1.086 vagas serão destinadas à ampla concorrência e 724 às modalidades de ações afirmativas.

Conforme detalhado no Termo de Adesão, essas vagas estão distribuídas entre 68 cursos de graduação participantes do processo seletivo. Os cursos são ofertados nos campi de Petrolina, Arcoverde, Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Nazaré da Mata, Garanhuns, Caruaru, Palmares, Surubim e Recife.

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE)

Nesta edição, o IFPE oferta 607 vagas em 17 cursos de graduação, distribuídas entre os campi Recife, Igarassu, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru e Pesqueira.

No campus Recife, são 265 vagas, ofertadas nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (34 vagas), Design Gráfico (40 vagas), Engenharia Civil (40 vagas), Engenharia Mecânica (35 vagas), Gestão Ambiental (40 vagas), Gestão de Turismo (40 vagas) e Radiologia (36 vagas).