Instituições abrem 5 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação no Recife; saiba como se inscrever

As instituições UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau e Faculdades UNINASSAU em Recife, Paulista, Olinda, Carpina e Cabo de Santo Agostinho, do grupo Ser Educacional, iniciam, neste mês de janeiro, o Projeto Capacita 2025.1, que oferece mais de 5 mil vagas para cursos gratuitos e presenciais.

Com mais de 140 opções, a iniciativa visa promover a qualificação de diversos perfis profissionais, desde saúde até tecnologia.

Cursos disponíveis

O projeto contece de 06 a 31 de janeiro, oferecendo cursos gratuitos voltados para as áreas de Saúde, Humanas, Tecnologia e Exatas.

Os temas abrangem diversas áreas de interesses e necessidades do mercado de trabalho, desde habilidades práticas até conteúdo técnico especializado. Alguns entre os cursos oferecidos estão:

Limpeza de pele;



Fundamentos do Excel para o dia a dia;



Aprenda a fazer arte para Instagram;



Matemática financeira;



Fisioterapia na prevenção de quedas do idoso;



Nutrição e alimentação vegetariana;



Oficina de marketing digital;



Dicas para desenvolver o primeiro negócio usando a análise de SWOT;



Primeiros socorros e suporte básico de vida;



Canva básico;



Manutenção automotiva básica;



Receitas de aproveitamento integral dos alimentos;



Introdução à realidade virtual;



Desenvolvimento de sites;



Seletividade alimentar no autismo;



Introdução à segurança nas redes;



Elaboração de pesquisa e escrita científica;



Como usar as redes sociais com cuidado e consciência.

A diversidade de temas visa atender desde aqueles que buscam aprimoramento profissional até quem pretende iniciar um novo projeto de vida.

"Nesta edição, buscamos alcançar um público diversificado, oferecendo conteúdos relevantes que capacitem indivíduos, estimulem a trabalhabilidade, o empreendedorismo e gerem novas possibilidades de renda", afirmou Simone Bérgamo, Diretora Acadêmica do Grupo Ser Educacional.

Como participar?

Os interessados podem conferir a lista completa dos cursos no site oficial da plataforma Go kursos, parceira do projeto.

Para facilitar, basta procurar por "Capacita + unidade desejada" na barra de pesquisa. É possível se inscrever em mais de um minicurso, desde que os horários não coincidam.

É possível se inscrever e participar dos cursos até o dia 31 de janeiro.