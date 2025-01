Férias: Biblioteca Pública de Pernambuco promove oficinas e exposições gratuitas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE), localizada no centro do Recife, inicia o ano com uma programação gratuita voltada para públicos de todas as idades. Entre os destaques estão atividades educativas infantis e exposições culturais.

A agenda inclui contação de histórias, oficinas de confecção de carimbos, modelagem em argila e pintura inspirada na obra do artista J. Borges. Além disso, haverá exposições bibliográficas que exploram a diversidade cultural e histórica do Estado, abordando temas como arquitetura colonial e tradições populares.

Exposições

Outro atrativo é a exposição de coleções de livros didáticos históricos, que resgatam a trajetória da educação no Brasil e em Pernambuco. Os materiais, oriundos do acervo da própria BPE, datam do final do século XIX e início do século XX, destacando a relevância desses documentos para a história educacional do país.

A programação também inclui a exposição iconográfica "El Gaucho Martín Fierro", com 46 ilustrações do artista Osvalter Urbinati para a primeira edição bilíngue (espanhol-português) do poema épico argentino publicado em 1872.

Complementando as atividades, a Exposição Interativa Histórico-Cultural – Raízes do Tango Argentino promete levar os visitantes a uma viagem no tempo, apresentando os marcos históricos, personagens icônicos e a evolução desse gênero musical até os dias atuais.

Confira a programação completa

Exposição Bibliográfica - Educação e Conhecimento: Coleções de Livros Didáticos Brasileiros dos Séculos XIX e XX do acervo da BPE

Até 31/01

Horário: 8h às 18h

Exposição Iconográfica – El Gaucho Martín Fierro

Até 31/01

Horário: 8h às 20h45

Exposição interativa histórico-cultural – Raízes do Tango Argentino

Até 31/01

Horário: 8h às 20h45

Exposição Bibliográfica - Pernambuco: A História de um Estado

Até 31/01/2025

Horário: 8h às 20h45

Exposição Bibliográfica - Louis Braille: Criador do Sistema Braile

Até 31/01/25

Horário: 8h às 20h45

Exposição Bibliográfica - Coleção Pernambucana: mostra de novos títulos do acervo pernambucano

Até 28/02

Horário: 8h às 18h

Explorando o Universo de J. Borges - Contação de história e Oficina de produção de carimbos

Dia 08/01

Horário: 14h

Inscrição: (81) 3181-2660

Hora do conto e Oficina de peixinhos

Dia 09/01

Horário: 9h

Inscrição: (81) 3181-2660

Conexões Jovens - Histórias em Prosa: Oficina de Escrita Criativa

Dias 13 e 16/01

Horário: 14h

Inscrição: https://forms.gle/F2CGoRuSY69knXQZA

Oficina de Argila: Explorando o universo de J. Borges

Dia 15/01

Horário: 14h

Inscrição: 3181-2660

Oficina de Pintura: Explorando o universo de J. Borges

Dia 16/01

Horário: 9h

Inscrição: 3181-2660