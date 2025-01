Professor da rede municipal de Paulista é reconhecido em prêmio internacional de educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O projeto competiu com iniciativas de mais de 100 países e se destacou pelo impacto positivo na formação de leitores na rede pública

O professor da rede municipal de Paulista, Glaucio Ramos, recebeu o prêmio Global Teacher Award 2024, uma das mais importantes premiações mundiais na área da educação.

Glaucio é o atual Secretário Executivo Pedagógico do município e foi o único brasileiro entre os 50 educadores premiados na cerimônia realizada na Índia, no último sábado (11).

"Para chegar chegar à Índia e ficar entre os melhores professores do mundo, eu precisei me ver como um gigante no meu ofício", disse Glaucio em post nas redes sociais.

O reconhecimento veio graças ao projeto Leitura na Esquina, criado pelo professor, que leva o hábito da leitura para espaços comunitários, além das salas de aula, aproximando estudantes e famílias do universo literário.

A iniciativa empresta livros aos estudantes do município, que os levam para casa e os devolvem dentro de 15 dias. Além disso, o educador desenvolve outras atividades lúdicas, como contação de histórias e jogos de leitura.

“Hoje é um grande dia para mim e para minha família. Agradeço pela oportunidade de mostrar meu projeto social, agradeço à minha família e aos meus amigos. Meu objetivo é formar leitores porque acredito no poder da leitura. Obrigado”, disse o professor em seu discurso após receber a honraria", agradeceu o professor.

