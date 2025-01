Consulta de vagas do Sisu 2025: saiba como buscar cursos e como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (14), o Mec disponibilizou as consultas no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, referente às vagas ofertadas nos cursos.

Através do Portal de Acesso Único, é possível selecionar o curso, turno, instituição, localidade, estado e modalidade de concorrência, incluindo cotas, na página do Sisu.

Vale ressaltar que essa consulta é referente às vagas ofertadas pelas universidades públicas. As inscrições no Sisu começam no dia 17 de janeiro e vão até o dia 21 do mesmo mês.

Seguindo o cronograma, o resultado será disponibilizado no dia 26 de janeiro e as matrículas nos cursos devem ser realizadas do dia 27 ao dia 31 de janeiro.

Como calcular a nota do ENEM com PESO?

Como se inscrever no Sisu

Primeiramente, é importante ressaltar que as inscrições no Sisu ocorrem de maneira gratuita e exlusivamente na internet.O acesso é realizado mediante a conta Gov.br, a mesma utilizada nos serviços digitais do Governo Federal. Ao realizar o login, o sistema buscará suas notas obtidas na edição do Enem, validando sua participatição no processo seletivo.

Durante a inscrição, o candidato deverá preencher um questionário socioeconômico, obrigatório para todos e crucial para a elegibilidade para as vagas na Lei de Cotas, e escolher até duas opções de cursos no Sisu. É possível alterar essas opções durante todo o processo seletivo, no entanto, somente a última opção registrada será válida.

Quem não for selecionado em nenhuma das opções escolhidas poderá concorrer ainda na lista de espera de um dos cursos, disponibilizada no Sisu. Estão aptos à seleção do Sisu participantes do Enem 2024 que não zeraram a redação e não se declararam treineiros.