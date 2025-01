Inscrições para o Prouni terminam nesta terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa oferece bolsas de estudo em faculdades privadas para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos per capita

O prazo para se inscrever no Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2025 termina nesta terça-feira, 28. O programa oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior.

As inscrições do Prouni são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior, acessado por meio de uma conta Gov.br.

Quem pode participar do Prouni?

Pode participar quem concluiu quem atende às condições determinadas pelo Ministério da Educação no edital deste ano. Para bolsas integrais, é preciso comprovar renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. No caso de bolsas parciais, a comprovação de renda exigida é de até três salários mínimos per capita.

O candidato precisa ter cursado o ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista em instituição privada. Também podem concorrer às vagas pessoas com deficiência e professores de rede pública.

Além disso, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou de 2023 e ter obtido média de 450 pontos ou mais, sem ter zerado a redação.

Na pré-seleção não entram estudantes que realizaram o Enem como treineiros e, caso o candidato tenha feito o exame em mais de um ano, a pontuação usada na classificação é a de melhor desempenho.

Número de vagas

Desde o último dia 24, o Ministério da Educação disponibilizou a consulta do número de bolsas por instituição, curso e turno. Além da ampla concorrência, há reserva de vagas para pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

Quando sai o resultado do Prouni?

O resultado da primeira chamada será divulgado em 4 de fevereiro. Já a segunda chamada está prevista para o dia 28 do mesmo mês.

Entre os dias 26 e 27 de março, os candidatos não classificados nas duas chamadas poderão manifestar interesse em participar da lista de espera do Prouni.

No dia 1º de abril, a lista de espera estará disponível para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

*Com informações de Agência Brasil