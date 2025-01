Saiba como funciona a lista de espera do Sisu 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O resultado da chamada regular do Sisu 2025, previsto para ontem, foi divulgado nesta segunda-feira, 27. Quem não foi selecionado em nenhuma das opções de curso ainda pode concorrer às vagas do sistema por meio da lista de espera, que oferece vagas remanescentes aos candidatos.

Para entender como funciona a lista de espera do Sisu, os prazos do processo seletivo e mais informações, confira abaixo.

Como funciona a lista de espera do Sisu?

A lista de espera é um mecanismo que oferece possíveis vagas remanescentes aos candidatos da seleção, ou seja, vagas que não foram preenchidas na chamada regular, popularmente conhecida como primeira chamada.

O processo de disponibilização dessas vagas é administrado pelos editais das instituições de ensino superior. Para concorrer às vagas, é preciso manifestar interesse na plataforma do Sisu.

Quem pode participar?

Diferentemente de outros anos, agora podem participar da lista de espera apenas os candidatos que não foram selecionados na chama regular para nenhuma das opções de curso selecionadas na inscrição do Sisu.

Antes, quem não fosse selecionado na primeira opção de curso, mas tivesse sido aprovado na segunda, ainda podia se inscrever na lista de espera para a primeira a opção. Agora, isso não é mais possível.

Como manifestar interesse na lista de espera?

Para se inscrever na lista de espera, o candidato que não foi selecionado nenhuma opção da chamada regular deve escolher uma das duas opções de curso para concorrer às vagas remanescentes.

O candidato deve acessar o Sisu dentro do período previsto no cronograma para manifestar interesse em participar da lista de espera e, em seu boletim, clicar no botão correspondente para confirmar sua intenção. Após a finalização do processo, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

No cronograma atual, o prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 27 a 31 de janeiro.

Quando sai o resultado da lista de espera?



Os candidatos que manifestarem interesse em participar da lista de espera devem acompanhar as convocações feitas pela instituição de ensino superior responsável pelo curso selecionado.

Como ocorrem as convocações?

O modo e os prazos para a divulgação da lista de candidatos convocados estão previstos nos editais das instituições e devem ocorrer entre 12 de fevereiro a 30 de setembro.



Normalmente, a instituição faz algumas convocações ao longo dos meses após a chamada regular, visando preencher todas as vagas remanescentes.

Por exemplo, caso a primeira convocação para um curso com 9 vagas remanescentes não seja suficiente para preencher todas essas vagas, seja pelo não comparecimento dos convocados para matrícula, por indeferimento ou desistência, a instituição deve fazer uma segunda convocação, e assim sucessivamente.

Cronograma do Sisu