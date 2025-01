14ª edição da Bienal da UNE em Pernambuco debate educação, cultura e resistência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Bienal da UNE acontece até o dia 02 de fevereiro e contará com mostras artísticas e científica, com trabalhos produzidos por estudantes

A abertura da 14ª edição da Bienal da UNE - Festival dos Estudantes será nesta quarta-feira (29), no Centro de Convenções de Pernambuco (CECON-PE), em Olinda, a partir das 19h.

Segundo a organização, o evento contará com a presença do prefeito do Recife, João Campos, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, da ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, e de Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência.

“Nós estamos muito felizes em trazer essa edição da Bienal para Pernambuco, que é uma terra tão rica em cultura e resistência, para os estudantes de todo o Brasil. Essa Bienal acontece junto com o Conselho Nacional de Entidades de Base (CONEB) da UNE, que reúne os centros acadêmicos de todas as partes do Brasil, que estão vindo para cá", afirmou Manuella Mirella, presidenta da UNE, em entrevista à coluna Enem e Educação.

A 14ª edição da Bienal da UNE tem como objetivo promover debates importantes em defesa da reforma universitária e da educação de qualidade. Segundo Manuella, serão discutidos temas como o orçamento das universidades, a garantia da assistência estudantil e o acesso universal ao ensino superior.

"Também vamos falar sobre a construção dos restaurantes universitários, das casas dos estudantes e a regulamentação do ensino superior privado, além de outras pautas que fazem parte da nossa agenda", destacou a dirigente.

A entrada é gratuita para todas as atividades do festival, e a expectativa é de que o evento receba entre 10 mil e 15 mil estudantes de todo o país.

Mostra Científica

A Bienal da UNE também realizou uma seleção de trabalhos produzidos por estudantes de todo o Brasil, que serão expostos em uma mostra científica. As categorias contempladas incluem artes do corpo, artes visuais, audiovisual, fotografia, literatura e música.

Segundo a organização, os trabalhos estão alinhados aos eixos temáticos: Ancestralidade, Sustentabilidade, Festa, Tecnologias, Afetos, Diversidades e Territórios. Entre os 36 trabalhos aprovados para esta edição estão: "Políticas públicas para inclusão da população LGBT nas universidades brasileiras: Uma análise crítica das iniciativas e desafios", de Matheus Costa Vardiero Muniz; e "A ausência de uma creche universitária e seus impactos no acesso e permanência de mulheres no ensino superior", de Melissa Pires Federle.

Programação

Nesta quinta-feira (30), será realizada a vernissage da artista do povo Pataxó, Tamikuã Txihi, no vão externo do Centro de Convenções de Pernambuco, a partir das 12h. Também haverá uma homenagem ao fotógrafo Evandro Teixeira, reconhecido por retratar a ditadura militar e diversas mobilizações populares.

A mostra de música será realizada no Recife Antigo, e, além da apresentação dos trabalhos dos estudantes selecionados, MC Troinha se apresentará no Cais da Alfândega trazendo muito brega funk, a partir das 21h.

A programação desta quinta-feira também conta com um debate sobre espaços alternativos de arte e educação, com a participação de Puma Camillê, idealizador do Projeto da Capoeira Para Todes, que une expressão cultural afro-brasileira e o Ballroom, e do teatrólogo Amir Haddad, pioneiro no teatro de rua no Brasil.

Outro debate terá como tema a anistia e contará com a presença de familiares de Honestino Guimarães e Helenira Rezende, estudantes mortos pela ditadura militar. A ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também é presença confirmada.

A administradora Nath Finanças também está confirmada e participará de um debate especial sobre o fim da Escala de 6x1. No mesmo dia, o músico pernambucano Silvério Pessoa discutirá como a música de rua define a cultura contemporânea, com a rapper Negra Jaque e outros convidados.

Já na sexta-feira (31), será realizado um debate sobre Reforma Universitária na presença da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o prefeito de Recife, João Campos, e representantes do Ministério da Educação.

A vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) e o escritor Giovani Martins (autor de O sol na cabeça e Vila Ápia) também debatem sobre a literatura como forma de resistência. E a professora e pesquisadora Ivana Bentes discute sobre políticas culturais.

A Bienal da UNE acontece até o próximo domingo (2) e toda programação pode ser conferida no site: www.bienaldaune.org.br.

O evento tem patrocínio da Secretaria da Criança e Juventude do Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura do Recife, Prefeitura de Olinda, Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e Banco do Nordeste - BNB; também conta com apoio da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, Ministério da Educação, do Ministério da Cultura - Fundo Nacional de Cultura e do Governo Federal.