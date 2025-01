PE+Digital inicia entregas de notebooks aos servidores da Educação em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O PE+Digital tem como objetivo desenvolver as competências digitais dos servidores da SEE-PE, aprimorando o planejamento das atividades pedagógicas

O programa PE+Digital iniciou a entrega de notebooks para os servidores da Educação. A iniciativa, que conta com um investimento de R$ 44 milhões, beneficiará aproximadamente 13 mil servidores efetivos, incluindo professores, analistas e assistentes.

Os primeiros 115 equipamentos foram entregues aos recém-empossados que concluíram o processo de adesão, durante evento na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professora Evanira de Souza Dias, em Petrolina, nessa quinta-feira (30).

O PE+Digital tem como objetivo desenvolver as competências digitais dos servidores da Secretaria de Educação de Pernambuco, aprimorando o planejamento das atividades pedagógicas, a organização das aulas e o acompanhamento dos resultados no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

Ainda segundo a pasta, com a iniciativa, será possível qualificar as práticas dos profissionais, inserir atividades dinâmicas para os estudantes, fornecer ferramentas para o monitoramento de indicadores educacionais e ampliar a inclusão digital na Rede Estadual de Ensino.

O secretário de Educação em exercício, Gilson Monteiro, serão entregues cerca de 400 aparelhos em Petrolina, como parte de um cronograma de entregas que se estende a todas as regiões do Estado.

“Começamos em Petrolina, mas ainda vamos percorrer todo o Estado. Em seguida, vamos para o Agreste, a Zona da Mata e também para a Região Metropolitana do Recife. Além das entregas, teremos equipes da secretaria configurando os notebooks", detalhou o gestor.

Cadastro

O programa já conta com mais de três mil servidores cadastrados e aptos a receber os notebooks, nesta primeira rodada. Aqueles que ainda não realizaram o cadastro no portal do programa devem aguardar a segunda rodada de solicitações, que será divulgada em breve.

Os servidores que já são elegíveis para receber os equipamentos devem acessar o portal PE+Digital (www.pemaisdigital.pe.gov.br) para agendar a data e o local para retirada dos notebooks. O cronograma de entregas será atualizado na plataforma, e os servidores devem ficar atentos às novas informações.

“Estamos trabalhando para fazer reforma nas unidades de ensino, construindo quadras, comprando material esportivo, equipamentos de laboratórios, ar-condicionado nas salas, e agora, com o PE+Digital, temos a garantia dos professores e assistentes com computadores novos”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.