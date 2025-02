Professor da UFPE é eleito para Academia Brasileira de Ciências junto com outros três matemáticos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Professor Gauss Moutinho Cordeiro, do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências (ABC) para o biênio 2025-2026.

A nomeação foi anunciada pela Assembleia Geral Ordinária da ABC no final de 2024, e Cordeiro já tomou posse em janeiro de 2025. Ele se junta a outros três matemáticos eleitos este ano: Maria Eulália Vares (UFRJ), Diana Sasaki Nobrega (UERJ) e Lucas da Silva Reis (UFMG).

Leia Também Academia Pernambucana de Ciências firma parceria com o Jornal do Commercio para promover letramento científico

Reconhecimento internacional

Gauss Cordeiro é um dos cientistas brasileiros mais renomados da atualidade. Por dois anos consecutivos (2022 e 2023), ele foi eleito pelo portal Research.com como o melhor matemático do Brasil no ranking internacional.

Sua trajetória acadêmica inclui graduação em Matemática e Engenharia Civil, mestrado em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ e doutorado em Estatística pela Imperial College London, no Reino Unido.

Atualmente, o professor da UFPE se dedica a pesquisas em modelos de análise de sobrevivência e confiabilidade, com aplicações em áreas como a saúde, especialmente no estudo de probabilidades de cura e tempo de sobrevivência de pacientes com câncer.

“Estou extremamente honrado com o título de membro titular da ABC. Procurarei participar ativamente das atividades da Academia, promovendo a importância das ciências exatas e das engenharias para o desenvolvimento do Brasil”, afirmou Cordeiro.

Outros matemáticos eleitos

Além de Gauss Cordeiro, a ABC elegeu outros três matemáticos para compor seu corpo. Maria Eulália Vares, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, é especialista em Teoria da Probabilidade e Processos Estocásticos.

Já Diana Sasaki Nobrega, da UERJ, e Lucas da Silva Reis, da UFMG, foram eleitos como membros afiliados, categoria criada em 2007 para identificar e estimular jovens cientistas com grande potencial.

A categoria de membros afiliados da ABC tem como objetivo reconhecer jovens pesquisadores de até 40 anos com trajetórias promissoras.

Diana Sasaki, que atua na área de Matemática Aplicada, e Lucas da Silva Reis, especialista em Teoria dos Números e Corpos Finitos, serão diplomados em cerimônias regionais no segundo semestre de 2025.